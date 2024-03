La ricerca della modernità si spinge oltre l’estetica. L’evoluzione della finestra in PVC si chiama Ravia PRO di WnD

Milano, 11 marzo 2024 – Nel mondo del design l’innovazione è un processo continuo, alla ricerca di soluzioni all’avanguardia sia dal punto di vista estetico sia prestazionale. Negli ultimi anni la necessità di innovare ha trovato una maggiore espansione riflettendosi anche su elementi, come i serramenti, che sono diventati oggetto di arredo e che, in quanto tali, devono integrarsi perfettamente a livello estetico e funzionale all’interno di spazi fortemente connotati.

WnD risponde a questa tendenza con Ravia PRO, la finestra in PVC più contemporanea e prestante dell’omonima linea Ravia. La caratteristica distintiva di questa finestra è la sua complanarità sul lato esterno: quando è chiusa, l'anta e il telaio sono perfettamente allineati, creando un aspetto visivo pulito e contemporaneo, senza sporgenze. Questo conferisce all’infisso un tocco estetico moderno, un senso di coerenza e precisione nel design. Ravia PRO, quindi, non solo si distingue per le prestazioni di alto livello, ma anche per la sua estetica raffinata.

Per lo stesso motivo l’anta ha uno spessore di 92mm – maggiore rispetto ai canonici 78mm – caratteristica che oltre ad avere un valore estetico, permette all’infisso di raggiungere alte prestazioni a livello di isolamento termico (Uw fino a 0,80 W/m2K) e acustico (47 dB di abbattimento acustico). Altra caratteristica fondamentale che porta elevate prestazioni è il sistema di serie a tre guarnizioni.

Il lato interno della finestra, invece, si distingue per il nodo centrale ridotto, il profilo snello e la maniglia posizionata perfettamente al centro, tutti aspetti che esaltano ulteriormente il design simmetrico del serramento stesso e ne valorizzano lo stile pulito, minimale e fortemente contemporaneo. Di conseguenza, abbiamo a disposizione una superficie vetrata più ampia che permette l’ingresso di maggiore luce naturale, incidendo positivamente anche sul risparmio energetico.

Ravia PRO può essere rifinito con tutte le pellicole della gamma WnD, dalle tinte standard alle finiture effetto legno Real Wood, fino alle maniglie, in modo da soddisfare la tendenza sempre più forte di avere un prodotto che riflette pienamente la propria personalità, per uno stile originale e unico.

Ravia PRO può essere personalizzata anche in termini di sicurezza: la finestra, infatti, presenta di serie un perno antisfondamento nella ferramenta perimetrale ma per una maggiore protezione, possono essere installati sistemi antieffrazione in classe RC2, per garantire una maggiore tranquillità, comfort e benessere in ogni ambiente della casa.

