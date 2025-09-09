Le Fonti Awards 2025: manca un mese all’edizione autunnale

Milano, 9 settembre 2025. Il 9 ottobre 2025, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, si terrà la 15esima edizione dei Le Fonti Awards®, l’evento dedicato alle eccellenze del mondo delle imprese, della consulenza e delle professioni. Un appuntamento imperdibile per aziende e professionisti che desiderano consolidare il proprio brand a livello nazionale e internazionale.

Le Fonti CEO Summit: il cuore dell’evento

Momento centrale della serata sarà il CEO Summit, l’esclusivo incontro che riunisce CEO, Top Manager e Leader di imprese, banche, studi legali e professionali. Questo summit rappresenta un’importante occasione di networking e confronto sui temi caldi del presente, permettendo ai protagonisti del settore di analizzare le sfide attuali e delineare gli scenari futuri.

A seguire, si terrà la cerimonia di premiazione delle Eccellenze, con il riconoscimento delle realtà che si sono distinte per innovazione, crescita e leadership. La serata si concluderà con un esclusivo gala di networking.

Le Fonti Awards®: un riconoscimento internazionale

I Le Fonti Awards® si distinguono per la loro rilevanza internazionale, vantando una business community certificata di oltre 10,5 milioni di professionisti. Grazie alla loro presenza globale, i vincitori ottengono visibilità mediatica, non solo in Italia, ma anche in città strategiche come New York, Londra, Dubai, Hong Kong e Singapore.

Proprio quest’estate, nel mese di giugno, il gruppo Le Fonti è approdato a Times Square, a New York, protagonista di un evento esclusivo e della proiezione di un video istituzionale sulla famosa Torre Nasdaq. Si tratta di una tappa fondamentale nella storia del brand, di un riconoscimento del valore che Le Fonti ha saputo costruire, consolidando la propria presenza internazionale.

Perché partecipare ai Le Fonti Awards®

Partecipare ai Le Fonti Awards® significa accedere a un circuito esclusivo di professionisti e aziende leader nel proprio settore. I vincitori beneficeranno di autorevolezza, networking strategico e visibilità globale, rafforzando il proprio posizionamento nel mercato di riferimento.

Appuntamento a Milano, il 9 ottobre 2025, per celebrare l’eccellenza e il successo nel business.

Contatti:

Immediapress

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni e per scoprire come partecipare, visita il sito ufficiale di Le Fonti Awards®.

Sito web: https://www.lefontiawards.it/

Email: info@lefonti.it

