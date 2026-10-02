Le idee migliori nascono fuori dall’ufficio: come cambiano lavoro e team building

L’ufficio non è più necessariamente il centro della vita professionale. La diffusione del lavoro da remoto ha reso più fluido il rapporto tra persone, professione e luoghi, aprendo la strada a formule che fino a pochi anni fa riguardavano soprattutto freelance e digital nomad e che oggi interessano sempre di più anche le aziende. Workation, corporate retreat e team building fuori sede stanno diventando modi diversi di affrontare una stessa questione: quanto conta il luogo in cui si lavora?

Cambiare scenario non significa semplicemente spostare una riunione dalla città alla montagna. Significa modificare ritmi e dinamiche, alternare momenti di concentrazione a occasioni più informali e creare situazioni in cui colleghi abituati a incontrarsi davanti a uno schermo o intorno a un tavolo possono confrontarsi in maniera diversa.

È su questo terreno che stanno nascendo anche nuove formule di ospitalità, progettate per accogliere contemporaneamente il tempo professionale e quello personale. Nelle Dolomiti, a San Vigilio di Marebbe, AMA Stay rappresenta uno degli esempi italiani di questa evoluzione. Nato come workation residence, combina appartamenti e camere con coworking, sale meeting, spazi per workshop, ristorazione e wellness, rivolgendosi tanto al singolo professionista quanto ai gruppi aziendali.

La montagna, in questo modello, non rimane fuori dalla finestra. Entra nella giornata. Una sessione di lavoro può essere seguita da un’escursione, da un’uscita in bicicletta o da qualche ora dedicata al benessere. In autunno, quando le Dolomiti cambiano colore e le temperature consentono ancora di vivere sentieri e attività outdoor, il confine tra giornata professionale e tempo libero diventa meno rigido.

È il principio che la struttura sintetizza nel concetto di “work-love-balance”: non tanto lavorare meno, quanto organizzare diversamente il proprio tempo e utilizzare il contesto come parte dell’esperienza. Una possibilità che interessa i digital nomad, ma che assume caratteristiche differenti quando a spostarsi è un intero gruppo di lavoro.

Per le aziende, infatti, il tema non è più soltanto trovare una sala riunioni fuori sede. Un corporate retreat può comprendere workshop, momenti di confronto, attività sportive, esperienze sul territorio e occasioni di socialità. La permanenza viene così costruita attorno agli obiettivi e alla composizione del team, cercando di concentrare nello stesso luogo lavoro, soggiorno e attività condivise.

A San Vigilio questo significa, per esempio, poter passare dal coworking a un’escursione nelle Dolomiti, organizzare un bike tour con guide certificate o concludere la giornata con una cena in rifugio. Il concierge e il team di AMA Stay gestiscono anche la costruzione di queste esperienze, facendo da collegamento con guide e realtà locali.

Anche il team building segue la stessa direzione. Sempre meno confinato alle attività organizzate all’interno di una sala, può diventare un modo per osservare come un gruppo comunica, prende decisioni e affronta un problema quando viene portato fuori dalle dinamiche quotidiane dell’ufficio.

Le possibilità vanno dalle attività in e-bike al rafting, fino alle challenge cooperative. AMA Stay ha introdotto anche una propria Escape Room, costruita intorno a enigmi e prove ispirati alle Dolomiti e alla cultura ladina. Il gioco diventa in questo caso un esercizio di collaborazione, ma anche uno strumento per entrare in contatto con l’identità del luogo.

Ed è probabilmente questo uno degli aspetti più interessanti dei nuovi modelli di workation e corporate retreat: il contesto smette di essere semplicemente lo sfondo. Diventa parte di ciò che accade tra le persone.

Per un professionista può significare interrompere la routine e trovare nuovi stimoli; per un’azienda, creare occasioni di confronto che difficilmente emergerebbero durante una normale giornata di lavoro. Non è detto che basti cambiare panorama per avere un’idea migliore o costruire un team più coeso. Ma cambiare ambiente può creare condizioni diverse da quelle in cui quelle stesse persone sono abituate a incontrarsi.

È anche per questo che luoghi tradizionalmente associati alle vacanze stanno sperimentando un rapporto nuovo con il mondo professionale. E la montagna, con la sua capacità di imporre ritmi e spazi differenti rispetto alla città, sta diventando uno dei laboratori più interessanti di questa trasformazione.

La domanda, allora, non è più soltanto se si possa lavorare lontano dall’ufficio. È capire cosa succede al lavoro, alle idee e alle relazioni quando a cambiare è tutto ciò che sta intorno.

Contatti:

KTP.Agency

emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di KTP.Agency