circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Linus® L2 Lite di Yale: da oggi la smart-home diventa più semplice e conveniente

Linus_L2_LitePackshot
Linus_L2_LitePackshot
03 dicembre 2025 | 10.40
LETTURA: 2 minuti

Milano, 3 dicembre 2025: Yale, azienda leader nella sicurezza domestica, è lieta di annunciare il lancio sul mercato del nuovo Smart Lock Linus® L2 Lite, la serratura smart più accessibile e facile da usare mai realizzata dal marchio e di recente presentata all’IFA. L’ultima novità dell’ecosistema di sicurezza smart Yale è progettata per portare la sicurezza domestica a un numero sempre maggiore di abitazioni, unendo l’affidabilità storica di Yale con un design compatto e intuitivo, a un prezzo consigliato di €139,99.

Il dispositivo è ricco di funzionalità smart, come la nuova tecnologia KeySense™, che rende il blocco e lo sblocco della porta più rapidi e semplici per gli utenti. Basta una breve pressione di un pulsante dall’interno infatti per sbloccare la porta, mentre una pressione più lunga la blocca automaticamente con un ritardo personalizzabile quando si esce. La funzione Sblocco Automatico, che rileva la posizione dello smartphone dell’utente per sbloccare la porta al suo avvicinarsi, semplifica ulteriormente la routine quotidiana.

I consumatori possono facilmente condividere l'accesso con familiari e amici utilizzando Linus® L2 Lite, senza bisogno di chiavi fisiche. Ad esempio, i genitori possono permettere ai figli di entrare in casa in modo sicuro con il Tastierino Smart 2 con Impronta Digitale che dà l’accesso con un codice individuale, eliminando la preoccupazione che perdano o dimentichino le chiavi da qualche parte. Lo Smart Lock Linus® L2 Lite di Yale può essere facilmente integrato con gli altri dispositivi dell’ecosistema di sicurezza smart, tutti comodamente gestibili dall’app Yale Home, che consente agli utenti di controllare gli accessi, ricevere notifiche e monitorare la propria abitazione ovunque si trovino. Linus® L2 Lite è inoltre compatibile con Matter tramite Thread, per garantire l’integrazione perfetta con Alexa, Google Home, Apple Home e Samsung SmartThings.

Progettato sia per gli amanti delle novità che per gli utenti di tutti i giorni, lo Smart Lock Linus® L2 Lite elimina ogni complessità per concentrarsi su ciò che conta davvero: semplicità, sicurezza e affidabilità.

Questa serratura è molto più di un semplice dispositivo: è una soluzione completa per la sicurezza domestica, che offre praticità, semplicità di installazione, eliminazione delle chiavi fisiche e integrazione con la smart home. Clicca qui per scoprire oggi stesso la nuova generazione di serrature smart Yale, al prezzo di soli €139,99.

Pagina di destinazione della campagna: https://yalehome.it/in-arrivo-linus-smart-lock-l2-lite

L’azienda

Con 185 anni di storia alle spalle, Yale è uno dei marchi leader nel settore della sicurezza e protegge le persone, i luoghi ed i beni che amiamo di più. Proteggiamo milioni di abitazioni e imprese in tutto il mondo con serrature meccaniche innovative, antifurto, casseforti e serrature intelligenti per porte esterne ed interne, armadietti, consegne a domicilio e tanto altro. Yale fa parte del Gruppo ASSA ABLOY, leader globale nelle soluzioni di accesso. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.yalehome.it

Contatti:
Immediapress
Hopscotch Europe
Giulia Lardini
glardini@hopscotch.eu

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Smart Lock Linus L2 Lite Sicurezza domestica Smart Home
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza