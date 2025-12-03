Linus® L2 Lite di Yale: da oggi la smart-home diventa più semplice e conveniente

Milano, 3 dicembre 2025: Yale, azienda leader nella sicurezza domestica, è lieta di annunciare il lancio sul mercato del nuovo Smart Lock Linus® L2 Lite, la serratura smart più accessibile e facile da usare mai realizzata dal marchio e di recente presentata all’IFA. L’ultima novità dell’ecosistema di sicurezza smart Yale è progettata per portare la sicurezza domestica a un numero sempre maggiore di abitazioni, unendo l’affidabilità storica di Yale con un design compatto e intuitivo, a un prezzo consigliato di €139,99.

Il dispositivo è ricco di funzionalità smart, come la nuova tecnologia KeySense™, che rende il blocco e lo sblocco della porta più rapidi e semplici per gli utenti. Basta una breve pressione di un pulsante dall’interno infatti per sbloccare la porta, mentre una pressione più lunga la blocca automaticamente con un ritardo personalizzabile quando si esce. La funzione Sblocco Automatico, che rileva la posizione dello smartphone dell’utente per sbloccare la porta al suo avvicinarsi, semplifica ulteriormente la routine quotidiana.

I consumatori possono facilmente condividere l'accesso con familiari e amici utilizzando Linus® L2 Lite, senza bisogno di chiavi fisiche. Ad esempio, i genitori possono permettere ai figli di entrare in casa in modo sicuro con il Tastierino Smart 2 con Impronta Digitale che dà l’accesso con un codice individuale, eliminando la preoccupazione che perdano o dimentichino le chiavi da qualche parte. Lo Smart Lock Linus® L2 Lite di Yale può essere facilmente integrato con gli altri dispositivi dell’ecosistema di sicurezza smart, tutti comodamente gestibili dall’app Yale Home, che consente agli utenti di controllare gli accessi, ricevere notifiche e monitorare la propria abitazione ovunque si trovino. Linus® L2 Lite è inoltre compatibile con Matter tramite Thread, per garantire l’integrazione perfetta con Alexa, Google Home, Apple Home e Samsung SmartThings.

Progettato sia per gli amanti delle novità che per gli utenti di tutti i giorni, lo Smart Lock Linus® L2 Lite elimina ogni complessità per concentrarsi su ciò che conta davvero: semplicità, sicurezza e affidabilità.

Questa serratura è molto più di un semplice dispositivo: è una soluzione completa per la sicurezza domestica, che offre praticità, semplicità di installazione, eliminazione delle chiavi fisiche e integrazione con la smart home. Clicca qui per scoprire oggi stesso la nuova generazione di serrature smart Yale, al prezzo di soli €139,99.

Pagina di destinazione della campagna: https://yalehome.it/in-arrivo-linus-smart-lock-l2-lite

L’azienda

Con 185 anni di storia alle spalle, Yale è uno dei marchi leader nel settore della sicurezza e protegge le persone, i luoghi ed i beni che amiamo di più. Proteggiamo milioni di abitazioni e imprese in tutto il mondo con serrature meccaniche innovative, antifurto, casseforti e serrature intelligenti per porte esterne ed interne, armadietti, consegne a domicilio e tanto altro. Yale fa parte del Gruppo ASSA ABLOY, leader globale nelle soluzioni di accesso. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.yalehome.it

