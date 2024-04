Lux FataFolletto, letteratura per l’infanzia: “Con Gnawlino racconto ai più piccoli come sconfiggere le paure e difendere l’ambiente”

La disegnatrice tarantina ha dato vita a un folletto protagonista di avventure tutte da colorare: “La creatività e la fantasia sono il veicolo per far emergere il buono anche in ciò che ci spaventa”

Taranto, 22 aprile 2024.La letteratura per l’infanzia è da sempre veicolo di messaggi positivi. Storie, trame e colori, infatti, raccontano ai più piccoli di come il mondo, grazie alla creatività, può diventare un posto migliore. Anche con l’aiuto di personaggi nati dalla fantasia degli autori.

Autori come Lux FataFolletto, disegnatrice che ha dato vita al folletto Gnawlino:

«Per molti anni è rimasto uno schizzo chiuso in un diario, nel cassetto dei miei sogni di bambina. Coltivo da anni la passione per manga e fumetti, e quando ho ritrovato il bozzetto di Gnawlino, mi è venuto naturale riprenderlo e dargli un carattere e uno stile preciso per metterlo a disposizione del pubblico».

Un pubblico sempre in cerca di nuove storie che possano guidare i più piccoli alla scoperta di messaggi positivi. È questo l’obiettivo dei libri che hanno come protagonista il simpatico folletto.

«Gnawlino colora via la paura dei mostri è stato il primo libro pubblicato. In questa prima avventura il protagonista si trova a fronteggiare dei mostri che compaiono nella sua foresta, habitat che lui ama e vuole difendere a tutti i costi, così come vuole difendere sé stesso, sconfiggendo le paure».

Paure che, secondo la poetica di Lux FataFolletto, si affrontano con la creatività e i colori, due elementi che, oltre ad essere la chiave per giocare con il concetto di paura, diventano fondamentali anche per ragionare sull’importanza dell’ambiente, che Gnawlino invita a difendere:

«Un ambiente magico, pulito, in cui convivono tante creature fatate, presentate nel secondo libro, Gnawlino e le fatine della Foresta dei Fatamici. In questo albo il nostro folletto invita i più piccoli a colorare i suoi amici, facendo prender vita anche a loro».

Sono proprio i colori l’elemento essenziale dei libri di Lux FataFolletto. I piccoli lettori, infatti, armati di pennarelli, possono divertirsi a colorare ogni pagina, animando personaggi e ambientazioni, magari in compagnia di mamma e papà, ai quali si offrono importanti spunti di riflessione:

«Far capire ai bambini quanto l’ambiente sia importante da preservare; riflettere sull’amicizia come valore per condividere messaggi positivi. Infine ci sono le paure dei più piccoli, le quali si possono affrontare grazie alla creatività, cercando di individuare il buono anche in ciò che ci spaventa».

E chissà se in questi tempi sempre più complessi e pieni di difficoltà, non siano davvero i colori e la fantasia l’arma più efficace per rendere il mondo un posto migliore.

Contatti: Amazon.it : gnawlino