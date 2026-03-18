Majorana, il prezzo del genio: il libro di Vincenzo Di Michele sul mistero di Ettore Majorana

Roma, 18/03/2026 - Arriva in libreria, in edicola e in formato digitale “ Majorana, il prezzo del genio ”, il nuovo libro dello storico e scrittore Vincenzo Di Michele.

Il libro è stato pubblicato a pochi giorni da una data che pesa ancora nella memoria della scienza italiana: il 26 marzo del 1938 Ettore Majorana scomparve improvvisamente all’età di trentadue anni, lasciando dietro di sé uno dei casi più enigmatici del Novecento.

Il volume, disponibile in versione cartacea a 12 euro e su Amazon in ebook a 4,99 euro, torna su una storia che non ha mai smesso di far discutere. Non è solo il racconto di una sparizione, ma il tentativo di ricostruire il profilo umano e intellettuale di uno scienziato che ancora oggi viene considerato tra le menti più brillanti della fisica teorica.

Vincenzo Di Michele affronta il caso con uno sguardo che tiene insieme ricerca storica e narrazione. Prova a rimettere in fila fatti, testimonianze e contesto storico per capire che cosa possa aver spinto Ettore Majorana a uscire di scena proprio nel momento in cui la fisica stava entrando nella sua stagione più decisiva.

“La scomparsa di Majorana non fu un gesto improvvisato”, osserva lo scrittore. “È un episodio che va letto dentro il clima scientifico e politico di quegli anni, quando la fisica nucleare stava iniziando a mostrare tutta la sua potenza.”

Il libro nasce da questa intuizione: per capire il destino di Ettore Majorana bisogna guardare non solo alla sua biografia, ma anche al mondo che lo circondava. Un mondo attraversato da una rivoluzione scientifica e allo stesso tempo da tensioni politiche sempre più profonde.

Un talento che stupì anche Enrico Fermi

Chi era davvero Ettore Majorana? Il libro parte da qui. Da una figura che per molti versi resta difficile da decifrare.

Nato a Catania nel 1906, Majorana mostrò fin da giovanissimo un talento fuori dal comune per la matematica e la fisica. Gli episodi raccontati da colleghi e amici sembrano usciti da un aneddotario scientifico: calcoli eseguiti a mente, problemi risolti con una rapidità sorprendente, intuizioni che lasciavano senza parole professori e ricercatori.

Quando entrò nel gruppo guidato da Enrico Fermi all’Istituto di fisica di via Panisperna a Roma, il suo talento divenne evidente a tutti. In quel laboratorio lavorava una generazione di studiosi destinata a cambiare la storia della fisica. Eppure anche in quel contesto Majorana riusciva a distinguersi.

Fermi, che non era certo incline agli entusiasmi facili, lo descrisse con parole che ancora oggi vengono citate nei manuali di storia della scienza. Scrisse che Majorana era tra gli studiosi che più lo avevano colpito per profondità d’ingegno, riconoscendo in lui le qualità rare del grande fisico teorico.

Nonostante questo, Majorana rimase sempre una figura discreta. Pubblicò pochi lavori e non cercò mai la ribalta accademica. Preferiva discutere di fisica con i colleghi, lavorare su problemi teorici complessi e poi, spesso, lasciare tutto su fogli sparsi o su appunti improvvisati.

Vincenzo Di Michele racconta questa attitudine: “Majorana non sembrava interessato a dimostrare quanto fosse preparato. La fisica era il suo linguaggio naturale, non uno strumento di carriera.”

Questa distanza dalla vita accademica è uno degli elementi che rendono la sua figura ancora più affascinante. Era un genio, ma non aveva alcuna intenzione di comportarsi come tale.

Gli anni in cui la fisica stava cambiando il mondo

Per capire la storia di Ettore Majorana bisogna anche guardare agli anni in cui visse. Gli anni Trenta del Novecento furono una stagione straordinaria per la fisica.

In tutta Europa si lavorava con entusiasmo sulle nuove teorie che riguardavano la struttura dell’atomo. Università come Cambridge, Copenaghen e Gottinga erano luoghi di confronto continuo tra scienziati provenienti da paesi diversi.

Era un ambiente internazionale e aperto, dove la ricerca scientifica avanzava a una velocità impressionante. In quegli stessi anni venivano gettate le basi teoriche che avrebbero portato alla scoperta dell’energia nucleare.

Il libro Majorana, il prezzo del genio ricostruisce con attenzione questo scenario. Non lo fa in modo accademico o pesante. Piuttosto mostra come il mondo della fisica fosse attraversato da un entusiasmo quasi contagioso.

Ma sotto questa superficie iniziavano a emergere anche segnali inquietanti. Le tensioni politiche europee crescevano, i regimi autoritari si rafforzavano e la scienza cominciava lentamente a intrecciarsi con la strategia militare.

Secondo Vincenzo Di Michele è proprio in questo passaggio storico che bisogna collocare la figura di Ettore Majorana.

“Alcuni scienziati cominciavano a intuire che la fisica nucleare avrebbe potuto avere conseguenze enormi, non solo scientifiche ma anche politiche e militari”, scrive l’autore.

La scomparsa che ancora oggi non ha una spiegazione

Il 26 marzo 1938 accadde qualcosa che nessuno riuscì a spiegare: Ettore Majorana sparì.

Lo scienziato insegnava all’università di Napoli. Partì per Palermo e da quel momento le sue tracce si persero. Le autorità avviarono ricerche, la famiglia cercò risposte, i colleghi tentarono di ricostruire gli ultimi giorni.

Non servì a nulla. Ettore Majorana non fu mai ritrovato.

Nel corso dei decenni sono state avanzate molte ipotesi. C’è chi ha parlato di suicidio, chi di fuga all’estero, chi di un ritiro volontario lontano dalla vita pubblica.

Il libro di Vincenzo Di Michele Majorana, il prezzo del genio non sceglie una teoria definitiva. Piuttosto prova a rimettere ordine tra i fatti. Analizza documenti, testimonianze e contesto storico per offrire una ricostruzione più ampia della vicenda.

“Non possiamo capire la scomparsa di Majorana senza guardare alla sua sensibilità e al momento storico in cui visse”, osserva l’autore.

Tra le ipotesi che emergono nel libro c’è anche quella legata alla responsabilità morale della scienza. Secondo questa lettura, Majorana potrebbe aver intuito prima di altri la direzione che la ricerca nucleare avrebbe preso negli anni successivi.

“Forse non voleva che il proprio lavoro fosse associato alla distruzione, e questo potrebbe aver pesato nella sua scelta”, scrive Di Michele.

Un mistero che continua a parlare al presente

A quasi novant’anni dalla sua scomparsa, il nome di Ettore Majorana continua a circolare tra libri, studi e discussioni accademiche. Non è solo un enigma storico. È anche una storia che tocca questioni profonde.

Il libro Majorana, il prezzo del genio di Vincenzo Di Michele ha il merito di riportare questa vicenda dentro un quadro più ampio. Non si limita a raccontare una sparizione, ma prova a capire che cosa rappresenti oggi la figura di Majorana.

In un tempo in cui la tecnologia e la ricerca scientifica avanzano con velocità impressionante, la domanda che emerge da questa storia resta sorprendentemente attuale.

Qual è il limite della scienza?

E quale responsabilità hanno gli scienziati rispetto alle conseguenze delle loro scoperte?

Non è facile trovare una risposta. Ma la storia di Ettore Majorana continua a porre queste domande con una forza che non sembra diminuire.

Scopri di più sull’autore Vincenzo Di Michele

Storico e autore di saggi dedicati a vicende controverse della storia contemporanea, Vincenzo Di Michele è noto per un lavoro di ricerca che si muove tra documenti d’archivio, testimonianze e riletture critiche di episodi poco esplorati.

Nel corso degli anni ha concentrato gran parte della sua attività su temi legati alla memoria storica, alla Seconda guerra mondiale e alle zone d’ombra del Novecento europeo. Il suo metodo parte sempre da una base documentale solida e da una forte attenzione al contesto storico in cui si sviluppano gli eventi.

“Io, prigioniero in Russia” è il libro che ha fatto conoscere al grande pubblico Vincenzo Di Michele, con oltre 60.000 copie vendute e numerosi premi e riconoscimenti in ambito storico. Altri titoli di rilievo dell’autore: “Cefalonia, Io e la mia storia”, “Animali in guerra”, “Le scomode verità nascoste nella seconda guerra mondiale”, “Quel falso mito della liberazione del Duce” e molti altri.

Contatti:

Vincenzo Di Michele

E-mail: info@vincenzodimichele.it

Sito Web: https://www.vincenzodimichele.it/

Facebook: https://www.facebook.com/vincenzo.di.michele

YouTube: https://www.youtube.com/@Vincenzo.Di.Michele

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Vincenzo Di Michele