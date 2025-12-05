circle x black
Maldarizzi Automotive illumina la città donando l’albero di natale

05 dicembre 2025 | 09.59
LETTURA: 2 minuti

Bari, 5/12/2025. È tornato l’evento che segna l’inizio del periodo natalizio: l’attesa accensione dell’albero di Natale che, da tradizione, Maldarizzi Automotive dona alla città di Bari.

Alle 18:00, in Piazza dell’Odegitria, ai piedi della Cattedrale di San Sabino, la piazza si è riempita di cittadini, famiglie e bambini, accorsi per condividere un momento che segna simbolicamente l’inizio delle festività natalizie nel cuore del centro storico.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Vito Leccese, della Presidente del Municipio I, Dr.ssa Annamaria Ferretti, Don Franco Lanzolla, e del Cav. del Lavoro Francesco Maldarizzi. Insieme a bambini e cittadini, la piazza ha partecipato al conto alla rovescia per l’accensione dell’albero; a seguire, il concerto dei sette giovani sassofonisti dell’ensemble AYSO Young Soloists ha regalato un’esibizione capace di unire generazioni diverse con dei brani natalizi che hanno contribuito a creare un’atmosfera suggestiva e festosa.

La collaborazione con OrchestrAcademy ha rappresentato un valore aggiunto alla serata: la realtà no-profit attiva da sette anni, sostiene il percorso professionale di tanti giovani musicisti attraverso opportunità formative gratuite di alto livello. La loro orchestra giovanile, AYSO Young Sololists, è oggi un’eccellenza nazionale: una presenza che ribadisce il valore sociale e culturale dell’iniziativa, capace di unire tradizione, musica e sostegno ai giovani talenti.

“Quest’anno abbiamo scelto di sostituire la tradizionale stella con un cuore, perché viviamo un periodo che richiede più umanità, più attenzione agli altri e un rinnovato senso di comunità. – ha affermato il Cavaliere Maldarizzi – Donare questo albero alla città significa accendere un simbolo di vicinanza e di speranza, che desideriamo condividere con tutti."

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra Maldarizzi Automotive, Municipio I e Comune di Bari, conferma un legame ormai consolidato con la città e il suo tessuto sociale, caricando questo momento di valori di comunità e condivisione. Valori che Maldarizzi Automotive continua a sostenere, anno dopo anno, con impegno, vicinanza, e passione.

Una piazza simbolo, una comunità, un’unica volontà: quella di creare momenti di condivisione e di luce nel periodo più luminoso dell’anno.

Contatti:
Immediapress
Contatti per la stampa: https://www.maldarizzi.com/
A cura di:
Pagine Sì! SpA https://www.paginesispa.it/
tel. 0744.431.927

Tag
albero di Natale Maldarizzi Automotive Bari festività natalizie
