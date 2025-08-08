circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

Malori estivi: come prevenirli e curarli con i giusti rimedi

Malori estivi: come prevenirli e curarli con i giusti rimedi
08 agosto 2025 | 09.45
LETTURA: 3 minuti

Milano – 28 luglio 2025. Con l’arrivo della bella stagione, aumentano le occasioni per trascorrere tempo all’aperto, ma anche il rischio di andare incontro a disturbi legati al caldo eccessivo. I malori estivi, in particolare, comprendono disturbi di varia natura, spesso legati all’eccessiva esposizione al sole, alla disidratazione e agli sbalzi termici. Conoscerli e affrontarli con tempestività è essenziale per poter godere dei mesi più belli dell’anno in totale sicurezza.

I principali malori estivi: riconoscerli per agire subito

Colpi di calore, crampi muscolari, spossatezza, pressione bassa e disturbi gastrointestinali sono solo alcune delle problematiche più comuni durante l’estate. Il caldo intenso può alterare il normale equilibrio idrosalino dell’organismo, causando sudorazione eccessiva, vertigini e debolezza. A questi si aggiungono i rischi legati all'esposizione diretta ai raggi UV, come scottature e disidratazione cutanea.

Riconoscere i primi segnali è fondamentale: sensazione di affaticamento improvviso, mal di testa, nausea o pelle arrossata richiedono un intervento rapido. In questi casi, il riposo in un ambiente fresco e l’idratazione immediata sono i primi passi da compiere.

La prevenzione: idratazione, integrazione e protezione solare

Una corretta prevenzione parte da gesti quotidiani semplici ma efficaci. Mantenere un adeguato apporto di liquidi è il primo passo: bere acqua regolarmente e assumere integratori salini aiuta a compensare la perdita di sali minerali dovuta alla sudorazione.

Nei periodi più caldi, anche l’alimentazione gioca un ruolo cruciale: frutta fresca, verdura e pasti leggeri favoriscono l’idratazione e migliorano la digestione. È consigliabile inoltre evitare l’attività fisica nelle ore centrali della giornata e utilizzare prodotti con protezione solare adeguata, scegliendo SPF elevati per proteggere efficacemente la pelle.

Disturbi frequenti e rimedi utili: cosa tenere a portata di mano

Durante i mesi più caldi, alcuni fastidi possono insorgere all’improvviso, compromettendo il benessere quotidiano. Oltre ai colpi di calore e alla disidratazione, è utile sapere cosa prendere per il mal d'orecchio, che può manifestarsi dopo bagni prolungati in mare o in piscina. In questi casi, possono essere d’aiuto gocce auricolari specifiche, spray antisettici o prodotti ad azione lenitiva.

Un altro disturbo piuttosto comune è legato alla digestione, spesso messa alla prova da sbalzi termici, pasti abbondanti o alimenti difficili da assimilare. Cosa prendere per il mal di stomaco quando si presenta improvvisamente? In molti casi, possono risultare utili fermenti lattici, prodotti a base di estratti vegetali come finocchio, camomilla o menta, oppure soluzioni specifiche contro la nausea e il senso di pesantezza.

Le farmacie digitali offrono un’ampia gamma di prodotti dedicati a queste esigenze, con la possibilità di consultare le schede tecniche, confrontare le formulazioni e ricevere tutto comodamente a casa.

I rimedi disponibili nelle farmacie online: pratici, veloci ed efficaci

Come appena anticipato, la farmacia online rappresenta oggi un canale affidabile e sicuro per acquistare in modo rapido tutto il necessario per affrontare i disagi estivi. Integratori contro la stanchezza, sali minerali in bustine o compresse effervescenti, spray termali e creme doposole ad azione lenitiva sono solo alcune delle soluzioni più richieste.

In caso di disturbi gastrointestinali, spesso frequenti durante i viaggi o i cambi di alimentazione, è possibile trovare fermenti lattici, lassativi, prodotti contro la nausea o integratori digestivi pronti all’uso. Allo stesso modo, per chi soffre di gambe pesanti e problemi di circolazione legati al caldo, le farmacie online propongono gel rinfrescanti, integratori a base di vite rossa o diosmina e calze contenitive.

Acquistare questi prodotti online, in ogni caso, consente di avere sempre a disposizione un kit estivo completo, perfetto anche per chi parte per una vacanza.

Contatti:
Immediapress
Maggiori informazioni: Uff stampa Atida eFarma | www.efarma.com | info.efarma@atida.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
malori estivi prevenzione cura disturbi gastrointestinali protezione solare
Vedi anche
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza