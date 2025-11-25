Maugeri Consulting: con il “Business Check-up” una diagnosi strategica per hotel che vogliono crescere

Roma,25/11/2025. Maugeri Consulting presenta uno strumento dedicato a chi, ogni giorno, ha il compito e la responsabilità di guidare un albergo e sente di non avere ancora una fotografia chiara della situazione: il Business Check-up Metodo Maugeri®, un’analisi completa e personalizzata che aiuta a ritrovare chiarezza, orientamento e prospettive di sviluppo.

«Il Business Check-up è, prima di tutto, un termometro e una diagnosi dello stato di salute della struttura ricettiva: analizziamo in modo globale costi, ricavi, reparti, processi e persone. Questo permette all’albergatore di avere finalmente una visione assolutamente oggettiva della propria realtà: emergono i punti deboli, ciò che andrebbe corretto o abbandonato e le strade nuove su cui vale la pena investire. In concreto, è un piano d’azione che segna il primo passo verso una gestione più consapevole, senza risposte standard o preconfezionate… un faro che indica le priorità e suggerisce i passi pratici da compiere», illustra Giovanni Maugeri, fondatore e CEO di Maugeri Consulting.

Il servizio è studiato specificamente per gli albergatori, una categoria che Maugeri Consulting conosce da vicino e affianca da anni. Il percorso parte dalla raccolta dei dati contabili e di performance, solitamente relativi agli ultimi due anni, per andare oltre la lettura dell’ultimo periodo e capire davvero come l’impresa si è mossa nel medio-lungo termine.

«Questa fase comprende anche una giornata in sede - spiega Maugeri -: il nostro team incontra l’imprenditore, visita l’hotel, osserva da vicino l’organizzazione e, nelle realtà più complesse, parla anche con i responsabili di reparto e con i manager interni. Vengono analizzate le dinamiche della struttura a 360 gradi: fornitori, politiche di vendita, tariffe, canali di distribuzione, uso dei social media e del sito web».

Ogni check-up si conclude, quindi, con una mappa strategica di intervento che mette in luce i punti di forza, le aree critiche e le azioni più urgenti da intraprendere per migliorare efficienza e redditività fino al 15% nei primi mesi di applicazione.

«Il Business Check-up è un PDF molto corposo, diviso per aree, con tutti i nostri suggerimenti finali. Lo consegniamo, lo discutiamo insieme, perché è normale che ci siano domande, perplessità oppure richieste di approfondimento. Poi l’albergatore ha due strade: può decidere se applicare autonomamente i suggerimenti e il programma operativo che gli forniamo, oppure chiedere la nostra consulenza su uno o più servizi specifici, per approfondire e risolvere determinate criticità», aggiunge Ilenia Cenciotti, direttrice operativa di Maugeri Consulting.

Il Business Check-up Metodo Maugeri® è una preziosa opportunità per imprenditori e direttori di albergo, e il valore aggiunto sta proprio nella flessibilità della proposta perché si tratta di un approccio soft in grado di generare risultati concreti già nel breve periodo.

«È uno strumento estremamente versatile - conclude Cenciotti - non è impegnativo come avviare subito un percorso di consulenza continuativa, ma permette comunque di avere un quadro preciso e dettagliato della realtà ricettiva e un piano d’azione estremamente concreto. C’è chi lo utilizza come valutazione una tantum e chi, invece, lo vive come primo passo di un percorso più completo. Un albergatore può dire: “Desidero ricevere un’analisi accurata e delle linee guida strategiche, poi valuterò se proseguire con un affiancamento”. Inizia da qui, vede i primi risultati e successivamente valuta se continuare il lavoro insieme a noi. In entrambi i casi compie un passo importante: acquisisce consapevolezza e sviluppa la capacità di mettere in pratica una serie di azioni utili per correggere le criticità, lavorare meglio con il proprio team e, soprattutto, rimettere in moto la crescita della propria attività, migliorandone la produttività».

Per informazioni, per prenotare un Business Check-up o fissare una prima call informativa è possibile scrivere a info@maugericonsulting.com oppure visitare il sito https://maugericonsulting.com, dove sono disponibili ulteriori dettagli sui servizi offerti.

