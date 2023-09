Midea definisce la visione per un futuro più verde col debutto della nuova linea di prodotti R290 all'IFA 2023

BERLINO, 7 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Midea, un marchio leader nel settore degli elettrodomestici smart, ha annunciato il debutto all'IFA di Berlino della sua nuova linea di prodotti R290. Durante la sua esposizione di cinque giorni all'IFA 2023, Midea ha anche partecipato all' IFA Sustainable Village, sottolineando il suo impegno a sostenere uno stile di vita sostenibile e verde.

Nell'ambito di questo programma IFA Sustainable Village, il 3 settembre Midea ha ospitato uno spazio dedicato a cui hanno partecipato ospiti dell'UNIDO, dell'Agenzia tedesca per l'ambiente e di GIZ. Le discussioni si sono incentrate sull'impatto dei refrigeranti sull'ambiente e sul loro ruolo nella modellazione del futuro del settore HVAC.

Il dott. Chang Wei, CTO di Midea Group ha tenuto un discorso all'evento, combinando la strategia complessiva di sviluppo verde di Midea con la discussione sulla strategia go-to-market dei prodotti R290 sul mercato internazionale e l'importanza dell'istruzione dei consumatori. I partecipanti hanno anche approfondito argomenti quali le pompe di calore, i gas fluorurati e il potenziale dell'R290 come soluzione. Queste discussioni hanno evidenziato la dedizione di Midea a promuovere la collaborazione, apportare miglioramenti un business sostenibile nel settore.

Durante l'evento di cinque giorni, gli ultimi prodotti R290 di Midea, presentati col tema "Green Vision Blue Future", hanno ricevuto un'attenzione significativa. Questi prodotti ad alta efficienza ed ecologici includono il nuovo condizionatore split EffiClima A+++ top di gamma, il condizionatore split Xtreme che ha ricevuto il certificato Blue Angel e lo scaldacqua a pompa di calore ad alta efficienza A+. Questi prodotti non solo forniscono prestazioni eccezionali, ma supportano anche fortemente l'impegno di Midea a ridurre le emissioni di carbonio e costruire un futuro sostenibile.

Con la crescente consapevolezza ambientale, sono state stabilite normative pertinenti a livello giuridico per soddisfare i requisiti relativi ai refrigeranti. Di conseguenza, anche i refrigeranti sono in continuo miglioramento. Sia R32 che R290 hanno un potenziale di esaurimento dell'ozono (ODP) pari a zero. Tuttavia, rispetto al potenziale di riscaldamento globale dell'R32 (GWP) di 771, l'R290 ha un GWP significativamente inferiore di solo 0,02, rendendolo una scelta ideale. Sempre più Paesi e regioni si stanno concentrando sul GWP dei refrigeranti, a causa del peggioramento del cambiamento climatico. Secondo l'attuale regolamento UE sui gas fluorurati, dal 1° gennaio 2025 saranno vietati i sistemi di climatizzazione single split che utilizzano meno di 3 kg di HFC con un GWP pari o superiore a 750.

In qualità di azienda leader mondiale di HVAC, Midea ha dato priorità all'ecologia adottando l'R290, un refrigerante verde. Da 12 anni Midea è all'avanguardia nella tecnologia R290. Ha ottenuto straordinarie innovazioni come il primo compressore rotativo R290 al mondo e la linea dimostrativa inaugurale R290, riconosciuta dalle Nazioni Unite.

Scegliendo i prodotti R290 di Midea, i consumatori possono usufruire di soluzioni avanzate ed ecologiche. Ad esempio, R290 EffiClima di Midea offre una SEER di 12,2 e un SCOP di 6,3, superando le prestazioni dell'R32. Questo prodotto di climatizzazione R290 estremamente efficiente dal punto di vista energetico è specificamente progettato per soddisfare le esigenze dei consumatori europei, fornendo un riscaldamento efficace e risparmiando energia.

Durante l'evento IFA, Euromonitor International ha assegnato a Midea il titolo di azienda numero 1 al mondo nel settore dei condizionatori R290 in termini di volume di vendite nel 2022. Finora, Midea ha prodotto oltre 6,2 milioni di prodotti R290. Sulla base di questi dati di vendita, si stima che i prodotti R290 di Midea abbiano ridotto con successo le emissioni di CO2 di 3,715 milioni di tonnellate. Ciò equivale alla quantità di CO2 che 4,4 milioni di ettari della foresta pluviale amazzonica potrebbero assorbire in un solo anno.

