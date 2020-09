Il Financial Times conferma Utopia tra le aziende a maggiore crescita in Europa

• Fatturato in aumento del 218% nel triennio 2015-2018

• 4 milioni di euro di ricavi nel 2019 (+30%)

Roma, 02 marzo 2020. Per il terzo anno consecutivo UTOPIA - società di Public Affairs e Media Relations - si conferma tra le mille aziende europee innovative a maggiore crescita secondo la classifica del Financial Times “FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies”, grazie a un incremento del fatturato del +218% nel triennio 2015-2018.

Inoltre, la società annuncia di aver chiuso il 2019 con un ulteriore aumento di fatturato del 30% rispetto al 2018, con ricavi di circa 4 milioni di euro.

“In questo momento di estrema difficoltà per tutte le imprese, nazionali e internazionali, che si trovano a fronteggiare anche i devastanti effetti economici legati all’epidemia di Coronavirus - ha dichiarato l’Amministratore Delegato Giampiero Zurlo - ricevere questo ulteriore riconoscimento internazionale rappresenta sia un forte stimolo sia una chiara indicazione a non adagiarsi sui risultati passati e a reagire alle crisi, preparandosi alle nuove sfide con senso di responsabilità sociale, fiducia nel futuro e lungimirante coraggio. Siamo premiati in quanto azienda disruptive, simbolo di innovazione e crescita economica: ciò è sicuramente fonte di orgoglio, a cui si deve accompagnare una grande responsabilità, mia e di tutti i 50 collaboratori che hanno contribuito a questo successo.”

UTOPIA ha recentemente aperto un nuovo headquarter europeo a Bruxelles dal quale sarà gestito il processo di internazionalizzazione societaria, per portare il know-how e il modello di lavoro sviluppato in Italia in altri mercati europei.

Fondata da Giampiero Zurlo, UTOPIA è leader in Italia nell’attività integrata di public, media legal affairs. Con oltre 50 collaboratori e sedi a Roma, Milano e Bruxelles, la società assiste alcune delle più importanti imprese nazionali e internazionali nei rapporti con le istituzioni e con i media. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui: “Leader della Crescita 2019” de Il Sole 24 Ore e “FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies” del Financial Times per il 2018, 2019 e 2020. Ha curato la pubblicazione dei libri “La Tempesta Perfetta - La politica italiana raccontata alle multinazionali che investono nel nostro Paese” e “La Rivoluzione può attendere – Perché la sovranità europea ha prevalso sull’impeto sovranista”, editi da Giubilei Regnani.

