Intelligenza Artificiale e Automazione nell’Advertising alla Milano Digital Week

Il 6 Ottobre 2023, MINT in collaborazione con IAB Italia ospiterà nel nuovo Headquarter di Milano due eventi di respiro internazionale, dedicati al mondo dell’advertising. Due tavole rotonde, con importanti ospiti, che si confronteranno sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della automazione per la gestione dei budget di advertising.

Milano, 2 Ottobre 2023 – MINT, azienda leader mondiale del mercato Advertising Resource Management, ospiterà nel proprio “Greenfield”, un’arena altamente tecnologica situata nel cuore dell’Headquarter milanese dell’azienda, due importanti eventi organizzati per la sesta edizione della Milano Digital Week 2023.

Il primo appuntamento è il 6 Ottobre 2023 dalle 11.00 del mattino, dal titolo “AI & AUTOMATION vs HUMAN THINKING” una tavola rotonda, con ospiti provenienti dal mondo accademico e Hi-Tech Marketing, come Fabrizio Angelini CEO di Sensemaker, Cristina Pianura CEO di Audioboost, Giorgia Costa Client Service Director di Flashtalking by Mediaocean, Daniele Maccarrona Business Director di Double Verify e Luigi Volpe Execution Director di MINT.

Nel pomeriggio, dalle 17.00, avrà luogo invece un altro incontro dal titolo “AI for Enterprise. The Advertising case. ”, una tavola rotonda moderata da Claudio Calì di SkyTG24, con C-Suites, Executives provenienti da industries differenti. Tra gli ospiti, l’On. Giulio Centemero Capogruppo Parlamentare Digital Economy & Innovation, Marco Ruffa Chief Marketing Officer di PINKO, Gianluca Pasquali Direttore Commerciale Operations di Vodafone Italia, Raffaele Almici Head of Marketing, Digital and Customer Experience di Unipol, Stefania Ferrari Digital & Marketing Manager di Driade &Fontana Arte, Maurizio Decollants Chief Marketing & Communications di IBM Italia.

“Milano Digital Week, alla sua sesta edizione, si confronta ancora una volta, su uno sviluppo che deve fare i conti con limiti ambientali, sociali ed economici sempre più urgenti. Così come urgenti sono visioni, soluzioni, proposte che abbiamo chiesto nella Call for Proposal di quest’anno, alla quale MINT ha risposto in maniera proattiva, decisa ad aprirci le porte del suo nuovo headquarter, per ospitare in questa splendida e super tecnologica location due eventi molto importanti” Carlo Noseda, Presidente IAB Italia.

"La convergenza tra intelligenza artificiale ed essere umano sta ridefinendo il panorama aziendale. È fondamentale un dialogo aperto tra il settore pubblico e privato per guidare questa trasformazione in modo etico e sostenibile. Sono onorato di partecipare a questa incontro, per discutere il ruolo cruciale dell'IA nelle imprese.” On. Giulio Centemero, Capogruppo Parlamentare Digital Economy & Innovation.

La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita ed è possibile partecipare dal vivo, fino ad esaurimento posti, o in live streaming. I ticket per entrambi gli appuntamenti sono prenotabili ai seguenti link:

Lectio Magistralis: AI & Automation vs Human Thinking

AI for enterprise. The Advertising case.

Ufficio Stampa GRIT PR

Laura Sordo – laura.sordo@gritpr.it

Massimo Ruocco – massimo@gritpr.it