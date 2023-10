Luigi e Gaia Senese: “Scegliere la carta significa usare un materiale immediatamente riciclabile”

Diversamente dai luoghi comuni, la carta è uno dei pochi prodotti non dannosi per l’ambiente, perché ha già un ciclo di vita sostenibile. Al contrario i dispositivi elettronici producono enormi quantità di rifiuti.

Napoli, 30 ottobre 2023. Le ultime ricerche sui consumatori europei dimostrano un cambiamento importante della percezione nei confronti della carta e della stampa. Questo materiale, infatti, è uno dei pochi sostenibili e immediatamente riciclabile. Contrariamente ad altri prodotti come, ad esempio, i dispositivi elettronici, realizzati con materie prime non rinnovabili quali ferro, rame, petrolio per la plastica, etc. Per questo motivo molti consumatori preferiscono sempre più avvalersi di prodotti stampati per informarsi sui prodotti da acquistare o per la lettura. Una tendenza che dimostra sensibilità all’ambiente e di cui tenere sempre più conto nell’immediato futuro.

“Gli alberi sono una risorsa naturale infinitamente rinnovabile - spiega Luigi Senese, titolare con la sorella Gaia di Studio Senese Italia Group di Napoli - Sono coltivati in foreste gestite in modo sostenibile, dove vengono abbattuti per far crescere altri alberi. L’industria cartaria, quindi, è totalmente ecosostenibile ed è bene distinguere i fatti dai luoghi comuni. La nostra azienda si occupa di distribuzione di volantini cartacei per sostenere le vendite di ogni tipo di prodotto e servizio e guardiamo in modo particolare alla consapevolezza ambientale, sostenendola da sempre. Infatti un aspetto di cui non tutti si rendono conto è che scegliere supporti digitali per la comunicazione sarà sempre più rischioso per il nostro pianeta. Con l’aumento dei livelli di rifiuti elettronici, si alimentano minacce alla salute umana e all’ambiente”.

A reputare totalmente sostenibile la raccolta degli alberi per realizzare prodotti a beneficio della società, compresa la carta, sono molte organizzazioni ambientaliste e, in particolare, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Questa raccolta, infatti, non è considerata deforestazione dal momento che prevede una ricrescita degli alberi. Un valore di cui solo una bassa percentuale di consumatori sono a conoscenza.

“In Studio Senese Italia Group cerchiamo di sensibilizzare questo tema - evidenzia Luigi Senese -, conducendo anche regolari indagini con i nostri consulenti in rapporto alla fabbricazione della carta e al suo consumo. Produrre carta riciclata, ad esempio, richiede il 60% in meno di energia e l'80% in meno di acqua rispetto alla carta vergine. L'inquinamento è praticamente azzerato, con il 95% di polveri e altre sostanze rilasciate in meno. La carta riciclata riduce allo stesso tempo anche l'accumulo di rifiuti, per questo è certamente da prendere in considerazione il suo uso. Dal punto di vista economico il volantino risulta ancora lo strumento di pubblicità più conveniente per fare promozione e dal punto di vista della comunicazione è in grado di raggiungere casa per casa. Quindi il volantinaggio è uno strumento ancora insostituibile rispetto agli altri media. Per questo nel nostro lavoro prestiamo attenzione al valore dell’ecosostenibilità e del rispetto ambientale per il futuro di tutti”.

Studio Senese Italia Group di Napoli è tra le aziende più longeve in Italia nel settore del volantinaggio. Negli anni si è sempre evoluta ed oggi è tecnologicamente all’avanguardia. Con circa 130 milioni di volantini distribuiti ogni anno, è tra le aziende più solide sul mercato italiano.

www.studiosenese.it