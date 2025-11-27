Michele Bevilacqua, Casa Leonardo 1502: il Bestseller su come vivere il presente in maniera realmente autentica ed efficace

Milano, 28.11.2025 – A molti di noi capita di sentirsi intrappolati in una vita che non ci appartiene. In questi casi, per quanto ci impegniamo, sembra che tutto vada sgretolandosi senza lasciare alcuna via d'uscita. Come spesso accade, fortunatamente, dal punto più buio può nascere la possibilità di qualcosa di nuovo.

Per tutti coloro che desiderano trovare lo slancio per una nuova fase della propria vita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Michele Bevilacqua “CASA LEONARDO 1502. Il B&B Sensoriale E Spirituale Che Unisce Tecnologia E Arte Per Il Benessere Dell’Anima” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trasformare il dolore in un punto di forza, la fragilità in arte, l’intuizione in impresa.

“Il mio libro parla della mia storia personale, che potrebbe essere tranquillamente quella di tante altre persone” afferma Michele Bevilacqua, autore del libro. “Racconto le cadute che sembrano senza ritorno, le risalite che non ti aspetti e quella forza invisibile che scopri solo quando sei costretto a cercarla. Insomma, questo manoscritto è un vero e proprio specchio che ti invita a guardarti dentro e a non avere paura del caos che ti circonda”.

L’autore spiega che questo libro nasce da una promessa. Una promessa sussurrata, custodita, mai dimenticata. Fatta alla propria madre e mantenuta per suo fratello che sta affrontando una battaglia difficile legata alla salute. Scrivere è stato il modo di prendersi cura di lui, anche quando le parole non bastavano.

“Leggendo le pagine di questo manuale, il lettore comprende bene quanto le emozioni scorrano libere, pagina dopo pagina” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Tutto ciò dimostra come ogni parola sia nata dal profondo dell’autore, senza forzature, in attesa di essere liberata”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché cercavo un partner capace di trasformare un’idea in un progetto concreto e accessibile a tutti” conclude l’autore. “L’esperienza di Bruno Editore nell’editoria digitale e motivazionale rispecchia lo spirito del mio libro: arrivare alle persone senza barriere e con un messaggio chiaro e autentico”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Lz54fc

Michele Bevilacqua, nato a Cesena nel 1964, opera da oltre 27 anni nel settore della sicurezza, con esperienza in contesti complessi e internazionali. Figlio di un maresciallo della Polizia di Stato, unisce rigore, spirito di servizio e sangue freddo alla passione per l’innovazione. Specializzato in videosorveglianza, domotica, antincendio e gestione delle emergenze, è anche appassionato studioso di Leonardo da Vinci. Padre di Matteo e Alessandro, sportivo e ultramaratoneta, vive ogni sfida come opportunità di crescita. Sviluppa progetti che trasformano antiche strutture rinascimentali in B&B domotici e case dal valore umano dedicati a Leonardo, per unire accoglienza, tecnologia e cultura in un turismo ispirato alla bellezza e alla memoria. Sito web: https://apslogoskosmos.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di BookBench ™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

