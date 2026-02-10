Modern Meadow presenterà le applicazioni intersettoriali di INNOVERA™ a Lineapelle Milano 2026

L'esposizione presenterà la collezione di calzature Terralux™ di Allbirds insieme a prodotti per il settore automobilistico, accessori e articoli per interni

NUTLEY, New Jersey, 10 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, azienda leader nel biodesign, tornerà a Lineapelle Milano 2026, la principale fiera internazionale della pelletteria, con uno stand multisettoriale che mostrerà la versatilità, le prestazioni e la scalabilità di INNOVERA™, il suo materiale di nuova generazione. L'azienda sarà presente dall'11 al 13 febbraio al padiglione 4, stand D03-05 / E04-06 della Fiera Milano Rho.

Realizzato con un substrato proteico di origine vegetale, biopolimeri e gomma riciclata, INNOVERA™ contiene oltre l'80% di carbonio rinnovabile ed è completamente privo di componenti di origine animale. Progettato per garantire la massima durata, è leggero, due volte più resistente dei materiali tradizionali, personalizzabile nel colore e nella consistenza, compatibile con le finiture convenzionali e ideato per una produzione biofabbricata scalabile che supporta la durata a lungo termine dei biopolimeri in tutte le applicazioni.

Il pezzo forte della presenza di quest'anno è la partnership di Modern Meadow con Allbirds, in seguito al lancio della linea Terralux™ del marchio globale di calzature lifestyle moderne, la prima collezione a utilizzare INNOVERA™. Realizzata con ISA Core | Powered by INNOVERA™ e prodotta da ISA Next-Gen Materials, la collezione di tre modelli per uomo e donna mette in mostra la capacità di INNOVERA™ di offrire sneaker raffinate a base biologica e scarpe lifestyle in similpelle che non scendono a compromessi in termini di estetica o prestazioni. Con INNOVERA™, la collezione Terralux™ comprende anche tomaie per sneaker bio-fabbricate, posizionando Modern Meadow come fornitore di calzature di nuova generazione impegnato nell'approvvigionamento di sneaker a basso impatto ambientale e nell'innovazione di materiali lifestyle ad alte prestazioni.

"La nostra collaborazione con Allbirds e ISA Next-Gen Materials segna una tappa significativa per INNOVERA™ e siamo orgogliosi di presentarla a Lineapelle", ha dichiarato David Williamson, PhD, CEO di Modern Meadow. "L'ingresso del nostro materiale nel settore calzaturiero rafforza la sua capacità di adattarsi a categorie di fascia alta senza compromettere le prestazioni, la qualità o la sicurezza".

Oltre alle calzature, Modern Meadow presenterà una gamma di applicazioni INNOVERA™ nel settore delle automobili di lusso, degli interni e degli accessori. L'esposizione comprenderà un sedile per auto Mercedes-Benz che dimostra come INNOVERA™ sia in grado di soddisfare i requisiti dei materiali biofabbricati per l'industria automobilistica, tra cui durata, finitura e comfort. I visitatori potranno trovare anche accessori di design, tra cui articoli di Melina Bucher, che esaltano la qualità tattile premium e la flessibilità di design di INNOVERA™. I concept per interni e arredamento offriranno ai visitatori l'opportunità di vedere come INNOVERA™ supporta l'innovazione dei materiali di lusso e può soddisfare le aspettative europee e globali di alternative responsabili e scalabili. La libreria di campioni di materiali dello stand illustrerà l'adattabilità di INNOVERA™ ai flussi di lavoro dei materiali integrati nella concia e il suo potenziale come partner a basso impatto nella catena di fornitura in tutti i settori.

"Noi di Modern Meadow collaboriamo con marchi e concerie partner che spaziano dall'automotive, alle calzature, agli interni e agli accessori per dimostrare come un'unica piattaforma di materiali possa semplificare la progettazione, ridurre la complessità e supportare sia le esigenze ingegneristiche che gli obiettivi creativi", ha aggiunto il dottor Williamson. "INNOVERA™ si integra direttamente nei flussi di lavoro consolidati di concia e finitura delle pelli, consentendo a marchi e concerie di adottare un materiale a basso impatto senza modificare i propri processi".

Informazioni su Modern Meadow e INNOVERA™INNOVERA™ è un materiale trasformativo realizzato con proteine vegetali, biopolimeri e gomma riciclata, con un contenuto di carbonio rinnovabile superiore all'80%. Completamente privo di componenti di origine animale, INNOVERA™ è sapientemente progettato per riprodurre l'aspetto e la consistenza del collagene presente nella pelle. Sviluppato dalla società di biodesign Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA), INNOVERA™ ridefinisce le possibilità nei settori automobilistico, calzaturiero, dell'arredamento e degli accessori moda, creando prodotti ad alte prestazioni con un minore impatto ambientale. Versatile, funzionale, immediatamente scalabile e adattabile a qualsiasi processo, INNOVERA™ si sposa perfettamente con la creatività: un materiale che si integra perfettamente con la tradizione delle concerie e dei marchi, senza compromettere la qualità o le prestazioni. Per ulteriori informazioni, visitare innovera-world.com o seguire l'azienda su Instagram e LinkedIn.

