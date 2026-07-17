Mondiali 2026, la finale si vive negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia

Firenze, Roma, Venezia, 17 luglio 2026 – Il Mondiale di calcio 2026 è arrivato all'ultimo atto. Domenica 19 luglio gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia trasmetteranno la finale del torneo, offrendo a tifosi, appassionati e visitatori l'opportunità di seguire insieme il match che assegnerà il titolo mondiale.

L'appuntamento si inserisce nell'ambito della campagna globale “All Teams. One Place.” di Hard Rock International, realizzata in collaborazione con Leo Messi, che per tutta l'estate ha coinvolto le location del brand in una celebrazione internazionale del calcio e della sua capacità di unire persone provenienti da Paesi diversi.

I tre Cafe italiani, situati nel centro di Firenze (Via dei Brunelleschi), Roma (Via Veneto) e Venezia (Bacino Orseolo), accoglieranno gli ospiti per seguire la partita in un'atmosfera internazionale che nelle scorse settimane ha visto alternarsi tifosi e turisti provenienti da tutto il mondo.

Prosegue inoltre fino al 31 luglio il menu speciale sviluppato in collaborazione con Leo Messi, che comprende il New Messi Legendary Burger e altre proposte ispirate a diverse tradizioni gastronomiche internazionali, tra cui le Grilled Chimichurri Wings, il Queso Fundido, il duo di hummus e i Churro Nachos.

Per chi desidera celebrare la propria passione per il calcio anche fuori dal campo, la Hard Rock World Cup Countries Collection, con jersey, t-shirt e felpe dedicate alle principali nazionali, è disponibile online su shop.hardrock.com. Nei Cafe italiani è inoltre disponibile la collezione Hard Rock x Messi, dedicata al campione argentino e alla sua collaborazione con il brand.

Hard Rock Cafe Roma

rome_social@hardrock.com; +39 06 4203051

Hard Rock Cafe Venezia

venice_social@hardrock.com; +39 041 5229665

Hard Rock Cafe Firenze

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