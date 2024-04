MotoGP – Bagnaia per il tris a Jerez, Márquez per il poker ma Top Gun Viñales vuole continuare a volare: trionfo di Maverick a 7,50 su Sisal.it

Roma, 24 aprile 2024 – Il Motomondiale riprende la sua corsa da Jerez, uno dei suoi circuiti più iconici, dove nel weekend si correrà il Gran Premio di Spagna. Una tappa, la quarta stagionale, che si preannuncia combattutissima visto che nelle prime tre uscite, in MotoGP, si sono registrati altrettanti vincitori. Gli esperti Sisal ritengono che Pecco Bagnaia sia il grande favorito per la gara di domenica: il campione del mondo della Ducati, infatti, ha una striscia aperta di due vittorie consecutive sul tracciato iberico e punta deciso al tris essendo offerto a 3,00. Il centauro di Borgo Panigale, inoltre, si affida anche alla cabala visto che i due successi a Jerez sono coincisi con altrettanti titoli iridati.

Il primo avversario di Bagnaia rimane Jorge Martín, attuale leader del mondiale, che punta a riscattare un Gran Premio delle Americhe al di sotto delle aspettative. Martinator, in sella alla Ducati Pramac, non ha mai vinto nella corsa di casa ed è deciso a cancellare questo zero dalla sua personale lista. Il trionfo del pilota di Madrid si gioca a 3,50.

Ma tra i due litiganti si vuole inserire Maverick Viñales che, dopo aver lasciato le briciole agli avversari in Texas, è legittimato a sognare in grande. Il numero 12 dell’Aprilia non vuole certo fermarsi e, dopo essere diventato il primo pilota a vincere in MotoGP con tre case differenti, sogna nuovamente il gradino più alto del podio: Top Gun primo anche a Jerez è offerto a 7,50.

C’è chi va in cerca di conferme e chi di rivincite. Marc Márquez, tre volte vincitore in MotoGP nel Gran Premio di Spagna, vuole calare il poker con la Ducati del Team Gresini, impresa che si gioca a 9,00. Appaiati in quota a lui ci sono Aleix Espargaró, con la seconda Aprilia, e il rookie delle meraviglie Pedro Acosta, Gas Gas, attualmente quarto in classifica mondiale.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa