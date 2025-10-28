circle x black
Natura Bissé diventa il primo ed esclusivo marchio spa nella prestigiosa classifica dei migliori hotel del mondo

28 ottobre 2025 | 14.45
BARCELONA, SPAIN - EQS Newswire - 28 ottobre 2025 - Natura Bissé diventa il primo ed esclusivo marchio spa nella prestigiosa classifica dei migliori hotel del mondo. Il marchio spagnolo di skincare compie un passo fondamentale nel suo impegno a mantenere la leadership globale nel mondo delle esperienze di benessere di lusso, e diventa il primo ed esclusivo "Official Spa Brand" di The World's 50 Best Hotels, un'autorità mondiale nell'ospitalità d'eccellenza. Con questa partnership, Natura Bissé rafforza il suo impegno nel settore alberghiero di lusso, come parte della sua strategia di espansione internazionale.

La cerimonia di premiazione di The World's 50 Best Hotels si terrà uesta settimana a Londra, riunendo i migliori albergatori del mondo per un evento di tre giorni. Per l'occasione, Natura Bissé curerà una serie di esperienze innovative pensate per ispirare i partecipanti nella loro continua ricerca dell'eccellenza per i propri ospiti e per supportare un modello di business sostenibile e di successo.

Si tratta di un'alleanza fondamentale in un momento di crescita senza precedenti del turismo di lusso. La domanda di esperienze innovative e di alto livello continua a crescere e il benessere sta diventando un elemento centrale del nuovo lusso emozionale e trasformativo. L'ultimo rapporto del Global Wellness Institute* afferma che il settore del benessere è cresciuto del 9% annuo dal 2020 e si prevede che raggiungerà i 9.000 miliardi di dollari entro il 2028, quasi il doppio rispetto al 2019.

"Natura Bissé è nato come marchio specializzato nel mondo delle spa e per oltre quattro decenni abbiamo collaborato con alcuni degli hotel più iconici al mondo. È un onore diventare il primo ed esclusivo partner ufficiale di benessere di The World's 50 Best Hotels. Siamo convinti di poter apportare un valore reale a un settore in cui crediamo fermamente, un settore che svolgerà un ruolo chiave in un nuovo paradigma globale che richiede sempre più esperienze di benessere davvero trasformative", Lluis Uriach, Direttore dei Progetti Strategici del Gruppo Natura Bissé.

Natura Bissé è attualmente presente in oltre 450 hotel in tutto il mondo, tra cui importanti gruppi come The Ritz-Carlton, Four Seasons, Waldorf Astoria, Rosewood, Belmond, St. Regis, Fairmont, Mandarin Orientale Grand Hyatt. I trattamenti di Natura Bissé elevano l'esperienza nelle spa di tutto il mondo; le sue amenities solidali, recentemente premiate da Condé Nast Traveler Spagna, coccolano gli ospiti nelle loro camere, mentre una selezione di prodotti esclusivi permette di continuare la cura di sé anche a casa.

"Siamo entusiasti di collaborare con Natura Bissé, un marchio leader nel settore della skincare e delle spa, che condivide la nostra instancabile ricerca dell'eccellenza e di esperienze indimenticabili. Siamo certi che apporteranno un grande valore aggiunto alla community di 50 Best e alle strutture presenti nella lista di The World's 50 Best Hotels", Craig Hawtin-Butcher, Amministratore Delegato di 50 Best.

Contatti:
Immediapress
Media Contact
Mireia Gallart
mireiagallart@naturabisse.com

Natura Bissé The World's 50 Best Hotels benessere di lusso esperienze innovative turismo di lusso
