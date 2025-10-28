Nuovo fascino dell'antica città: verso il futuro urbano nella continuità del contesto culturale

ZHENGZHOU, Cina, 28 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Dal 22 al 25 ottobre si è tenuto a Zhengzhou, nella provincia di Henan, il "Dialogo Mondiale dei Sindaci • Zhengzhou e Forum 2025 dei Sindaci delle Città Turistiche Internazionali". Con il tema "Continuare la tradizione culturale delle antiche capitali, potenziare il rinnovamento urbano", il forum ha riunito circa 300 ospiti tra sindaci, rappresentanti di città e studiosi esperti provenienti da Italia, Spagna, Bulgaria, Nuova Zelanda e altri paesi, per discutere l'integrazione tra rigenerazione urbana e trasmissione culturale.

Zhengzhou ha avviato per prima la "riforma preventiva in materia di archeologia e beni culturali", stabilendo il meccanismo di tutela "prima l'archeologia, poi la costruzione", che garantisce un sistema di protezione del patrimonio culturale nelle opere di sviluppo urbano.

Sul piano pratico, Zhengzhou ha esplorato un percorso caratteristico. Nella pianificazione del Parco Archeologico Nazionale di Shangcheng a Zhengzhou, il team di progettazione ha enfatizzato un'esperienza tangibile per i cittadini, integrando le mura della dinastia Shang, vecchie di 3600 anni, nella vita contemporanea. Allo stesso tempo, il quartiere culturale di Fuminli è stato sviluppato secondo il principio di "conservare la trama delle strade e integrare le attività culturali", creando uno spazio tematico che unisce tradizione e modernità.

Maurizio Rasero, Governatore della Provincia di Asti, ha osservato con emozione: "Nel processo di modernizzazione, Zhengzhou non ha dimenticato le sue tradizioni e la sua storia." Condividendo l'esperienza della provincia di Asti dal punto di vista dell'integrazione industriale, ha dichiarato: "Abbiamo trasformato i siti storici in centri culturali e, grazie alla tradizione vinicola, abbiamo sviluppato un turismo esperienziale che non solo protegge il patrimonio culturale, ma gli infonde anche nuova vitalità."

Juan de Dios Pérez García, Sindaco della città spagnola di Palomeque, ha sottolineato che Zhengzhou è una città storica e culturale che ha saputo preservare l'aspetto del centro storico, integrando al contempo elementi moderni e di tendenza. Ha proposto il concetto di "protezione proattiva", ossia conservare il volto tradizionale delle strade, integrando con maestria elementi moderni per consentire l'evoluzione continua dei centri storici.

Tania Alicia Tapsell, Sindaco di Rotorua (Nuova Zelanda), ha sottolineato che Zhengzhou, attraverso le moderne tecnologie, ha saputo rivitalizzare la cultura tradizionale, stimolando non solo l'occupazione ma anche la crescita economica, ed ha espresso la volontà di rafforzare la cooperazione reciproca.

An Wei, membro del Comitato Permanente del Comitato Provinciale di Henan e Segretario del Comitato Municipale di Zhengzhou, ha concluso affermando: "La rigenerazione urbana non è una semplice riparazione o ricostruzione, bensì la crescita organica della vita cittadina. Ogni città deve esplorare una via d'integrazione per superare le sfide dell'innovazione culturale."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805797/A_dialogue_session_event__Xinhua_Hao_Yuan.jpg

