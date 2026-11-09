Onodrim Industries raccoglie 300 milioni $ in un round Series A che la valuta 1,3 miliardi $, per rafforzare la base industriale e della difesa europea

AMSTERDAM, 9 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Onodrim Industries ("Onodrim"), la piattaforma europea di scale-up per la difesa e l'industria, annuncia oggi un round di Serie A da 300 milioni di dollari guidato da Lux Capital, con la partecipazione di nuovi e attuali investitori, tra cui General Catalyst, Lakestar, Altimeter, Strike Capital, 137 Ventures, 8090 ed Expeditions. L'operazione attribuisce a Onodrim una valutazione di 1,3 miliardi di dollari e segue il round seed da 45 milioni di dollari annunciato nei mesi scorsi.

Onodrim utilizzerà i capitali raccolti per acquisire aziende consolidate nell'aerospazio, nella difesa e nella manifattura industriale. La società acquisisce partecipazioni di controllo con capitale permanente, senza un orizzonte di uscita prefissato, e mette a disposizione delle aziende tecnologie d'avanguardia e competenze operative e commerciali per accelerarne la crescita. Onodrim si concentra su aziende dual-use attive in settori critici, dalla componentistica ai servizi e ai prodotti finiti, in grado di risolvere colli di bottiglia rilevanti per l'industria europea della difesa. Onodrim e le sue aziende condividono la missione di rafforzare la base industriale e della difesa europea.

"In Europa non mancano aziende eccezionali. La difficoltà finora è stata l'accesso alle risorse necessarie per farle crescere nelle dimensioni e con la velocità che il momento richiede", ha dichiarato Aistis Šimaitis, co-fondatore e CEO di Onodrim. "Portiamo capitale permanente, tecnologia e manager di livello mondiale nelle migliori aziende europee, dando loro le risorse per espandersi, competere e rafforzare la base industriale della difesa del continente".

"La sicurezza dell'Europa dipenderà in ultima analisi non solo da ciò che saprà inventare, ma anche da ciò che saprà costruire", ha commentato Brandon Reeves, Partner di Lux Capital. "Onodrim affronta direttamente questa sfida, ricostruendo la capacità industriale necessaria per la resilienza economica e l'indipendenza strategica. Aistis, Alex e Christian hanno messo insieme un team eccezionale e, unendo capitale permanente e tecnologie moderne, stanno creando un nuovo modello per la reindustrializzazione europea".

Onodrim prevede di annunciare le prime acquisizioni nei prossimi mesi. La società sta inoltre ampliando la propria presenza in Europa con l'apertura di Onodrim Germania a Monaco di Baviera e di Onodrim Italia a Torino, che si aggiungono agli uffici già attivi di Amsterdam, Londra e Vilnius.

"L'Italia è il secondo Paese manifatturiero d'Europa e nell'aerospazio e difesa può contare su una filiera di imprese eccellenti, spesso costruite in decenni di lavoro da famiglie imprenditoriali", ha dichiarato Simone Vesco, Group EVP Strategy e Head of Italy di Onodrim. "Molte di queste aziende però non hanno tutte le risorse finanziarie, manageriali o tecnologiche per cogliere fino in fondo la crescita e la mutazione della domanda dei prossimi anni. Da Torino, uno dei principali poli aerospaziali d'Europa, offriamo loro un partner con capitale permanente, senza obiettivi di uscita, che preserva identità, persone e territorio, e porta le risorse per rafforzare la partnership con i clienti finali e competere su scala europea. Per noi un'acquisizione è l'inizio di un viaggio di crescita con l'azienda e i suoi clienti, non un'operazione finanziaria con una data di scadenza".

"Ogni Paese deve essere padrone del proprio destino, e questo parte da ciò che è in grado di costruire", ha dichiarato Jeannette zu Fürstenberg, President e Managing Director di General Catalyst. "Le aziende manifatturiere europee affermate hanno già competenze, clienti e fiducia. Quello che serve loro è una tecnologia che le aiuti a evolversi e a gestire programmi più grandi. Aistis e Alex hanno ripensato che cosa possa essere un gruppo industriale, unendo un talento ingegneristico eccezionale a un rispetto autentico per le aziende in cui entrano. È così che la base industriale europea si rinnova dall'interno".

Onodrim è guidata dal co-fondatore e CEO Aistis Šimaitis e dal co-fondatore e CTO Alexander Blessing. Šimaitis è stato consigliere del Governo lituano e technology leader in Palantir Technologies, e ha conseguito un dottorato (DPhil) all'Università di Oxford. Blessing è stato Forward Deployed Engineer in Palantir Technologies e si è laureato alle università di Stanford e di Cambridge. Tra i co-fondatori figura anche Christian Garrett, Partner di 137 Ventures.

Onodrim Italia è guidata da Simone Vesco, che ricopre anche il ruolo globale di EVP per Strategy & Business Development. In precedenza è stato Partner di McKinsey & Company, dove ha guidato la practice Advanced Industries per l'area mediterranea e co-guidato la practice Aerospace & Defense in EMEA.

La società ha riunito un team internazionale e diversificato, con esperienze nel private equity, nell'aerospazio e difesa, nella tecnologia e in ambito governativo. L'obiettivo comune è ricostruire la capacità industriale dell'Europa e rafforzarne la sicurezza.

Le aziende partecipate da Onodrim ottengono risorse finanziarie, operative, commerciali e tecnologiche per crescere più rapidamente, gestire programmi più grandi e servire clienti in tutta Europa. Hanno inoltre accesso a team di ingegneri in grado di sviluppare nuovi prodotti e modernizzare la produzione e i processi operativi, con il supporto di una piattaforma costruita per scalare insieme a loro.

"In Onodrim il nostro approccio si fonda su partnership e collaborazione di lungo periodo. Crediamo che i campioni industriali europei si costruiscano investendo in aziende eccellenti, valorizzando le persone che le portano avanti e dando loro le risorse per crescere nel lungo termine", ha affermato Alexander Blessing. "Siamo aperti al dialogo con i proprietari di aziende della difesa, dell'aerospazio, della manifattura e dell'industria che condividono questa ambizione, e con ingegneri e manager operativi di grande talento che vogliono contribuire a costruire il futuro industriale dell'Europa".

Chi è Onodrim Industries

Onodrim Industries è una piattaforma europea di scale-up basata sulla tecnologia, che rafforza la base industriale e della difesa del continente. Porta tecnologia, capitale e competenze operative in settori critici, tra cui difesa, aerospazio e manifattura. Il suo management ha maturato esperienze di vertice nel private equity, in ambito governativo, nell'ingegneria avanzata e in aziende tecnologiche globali.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/onodrim-industries-raccoglie-300-milioni--in-un-round-series-a-che-la-valuta-1-3-miliardi--per-rafforzare-la-base-industriale-e-della-difesa-europea-302932794.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.