Oscar dei Porti 2024

Miami, 10 aprile 2024 - Nell’elegante contesto di Lincoln Road, cuore pulsante dello stile e dell’eleganza di Miami Beach, si è svolta la diciassettesima edizione dell’ambito Oscar dei Porti. Quest’anno, in coincidenza con il SeaTrade Global e davanti a un pubblico di eccellenze della Blue Economy italiana, abbiamo celebrato non solo la ripartenza post-Covid ma anche l’innovazione e la leadership nel settore marittimo.

La serata di gala è stata impreziosita dalle performance di Arianna, stella della musica italiana a Miami, e da Roberto Onofri, DJ e presentatore di fama mondiale, rendendo l’evento un punto di riferimento culturale, trasmesso in diretta su Rai Italia per tutto il mondo.

Un’Edizione Memorabile: La partecipazione del Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi ha segnato un momento storico, sottolineando l’importanza del premio e anticipando significative novità per il settore portuale.

Riconoscimenti d’Eccellenza: Tra i premiati di quest’anno, si distinguono figure di spicco come Luciano Guerrieri, John Portelli, Tiziana Murgia, Patrizio Scilipoti, Gaudenzio Parenti, e Luca Lupi, Segretario Generale del Porto di Palermo, riconosciuti per il loro impegno e contributo alla crescita e al successo della Blue Economy italiana.

Un Omaggio alla Resilienza: L’assegnazione dell’Oscar dei Porti a Stefano Tacconi ha emozionato profondamente, ricordandoci il potere dello sport e della determinazione umana nel superare gli ostacoli.

Innovazione e Tradizione: L’evento ha inoltre celebrato figure come il campione di boxe Emiliano Marsili e pionieri della gastronomia italiana in America, tra cui Roberto Ruggeri e Nuccio Giannino, che con passione e innovazione hanno esportato l’eccellenza del Made in Italy.

Un Futuro Connesso: Il gemellaggio annunciato rappresenta un impegno verso la promozione internazionale delle eccellenze italiane nel settore marittimo e portuale, rafforzando i legami commerciali e culturali.

Roberto Onofri, ideatore dell’evento, enfatizza: “Questo evento internazionale è una vetrina straordinaria per le bellezze dell’Italia e per le sue eccellenze marittime e portuali, evidenziando il ruolo vitale della Blue Economy. Ci impegniamo a promuovere non solo i trasporti ma un intero ecosistema di servizi, turismo, e cultura, sostenendo lo sviluppo economico e sociale.”

Appuntamento al 2025: Vi aspettiamo a Miami Beach per celebrare il diciottesimo anniversario di questo prestigioso riconoscimento, testimoniando ancora una volta l’eccellenza italiana sul palcoscenico mondiale.