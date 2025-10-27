PENNY apre a Palagiano: un’esperienza di spesa che parla di territorio

Cernusco sul Naviglio –27 ottobre 2025. Il punto vendita PENNY Italiaa Palagiano (TA), in apertura il 28 ottobre in Strada Lamaderchie, 1, segna un traguardo importante per l’insegna: è il primo negozio nella città, il 9° in provincia di Taranto, e il 52° in Puglia. Un’apertura che conferma il percorso di crescita costante di PENNY, che continua a investire e ad espandersi in ogni regione, con uno sguardo attento al territorio e alle persone.

Quello che fino a pochi anni fa era un capannone agricolo destinato alla lavorazione e allo stoccaggio dell’ortofrutta oggi si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento commerciale per la città di Palagiano, grazie a un progetto di riqualificazione nato dall’incontro tra l’attuale proprietà e PENNY, con l’obiettivo di restituire valore e funzione a un’area ormai degradata.L’immobile era stato inizialmente utilizzato come deposito per materiali, ma la visione condivisa ha dato vita a un percorso di oltre tre anni di lavoro sinergico tra proprietà, tecnici e amministrazione comunale, volto a dare una nuova spinta commerciale e urbana al territorio.

L’edificio, di circa 1.350 mq, è stato riqualificato secondo i più avanzati principi di sostenibilità ambientale, con murature isolate tramite cappotto termico, impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, sistema di smaltimento e riutilizzo delle acque piovane, illuminazione completamente a led e impianto clima a pompa di calore, raggiungendo così la classe energetica A2.PENNY, infatti, rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

All’interno del nuovo PENNY, i clienti troveranno il reparto macelleria, con la prospettiva di introdurre in futuro anche il reparto gastronomia, la panetteria e tutte le referenze merceologiche di PENNY, garantendo convenienza e varietà, senza rinunciare alla cura nella selezione; all’esterno un ampio parcheggio garantirà la massima accessibilità sia ai clienti in auto che ai pedoni, grazie anche al collegamento diretto con il parco pubblico e alla pista ciclo-pedonale esterna.Un progetto che coniuga riqualificazione, funzionalità e visione, trasformando un’area dismessa in un nuovo spazio di vita e lavoro per la comunità.

Il nuovo spazio PENNY, che prevede l'impiego di 12 collaboratori, è aperto al pubblico dal lunedì al sabato 8:00-21:00; domenica 8:30-13:30 e 16:00-20:00.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con circa 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "RevisionsverbandderWestkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

