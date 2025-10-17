PowerUp by Qonto: Rilemo e Compri vincono l’edizione 2025

I due progetti di Rilemo e Compri sono stati premiati durante la Pitch Night di Milano, da una giuria di oltre 40 rappresentanti dei principali Venture Capital, acceleratori e founder delle scaleup italiane, e alla presenza dei più importanti stakeholder e operatori del settore. Tutte le startup finaliste si sono aggiudicate i premi extra dalle aziende partner dell’ecosistema di PowerUp per formazione, mentorship, spazi di coworking, servizi e contributi economici a supporto dell’accelerazione del business. Oltre 800 le startup che hanno partecipato in 4 anni a PowerUp, il progetto di Qonto che sostiene l’ecosistema dell’innovazione imprenditoriale italiana

Milano, 17 ottobre 2025 – Rilemo e Compri sono le startup vincitrici della quarta edizione di PowerUp, l’iniziativa promossa da Qonto, la soluzione di gestione finanziaria per PMI e liberi professionisti con oltre 500mila clienti, che sostiene lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e dell’imprenditoria in Italia.

Durante la Pitch Night tenutasi a Milano, una giuria composta da investitori, venture capital e acceleratori italiani, fondatori di scaleup italiane e realtà di riferimento del settore dell’innovazione in Italia, ha selezionato le due vincitrici: Rilemo, startup di Robbiate (LC) che ha sviluppato un dispositivo portatile di imaging alimentato da intelligenza artificiale per la diagnostica cerebrale, premiata nella categoria pre-seed (in fase di raccolta di investimenti fra 10.000 e 250.000 euro) e Compri, startup fondata a Milano, che ha rivoluzionato il settore del procurement aziendale, per la categoria post seed (fra 250.000 euro e 1.5 milioni di euro).

Entrambe hanno accesso a un percorso di mentorship esclusivo con i vertici di Qonto, Alex Prot (CEO) e Heidrun Luyt (Chief Growth Officer). Inoltre, riceveranno da Qonto uno stand gratuito alla prossima edizione del We Make Future Festival, che si terrà a Bologna nel giugno 2026.

Moltissimi i premi offerti dai partner di PowerUp, che in 4 edizioni ha visto la partecipazione di oltre 800 startup, sia per le realtà vincitrici che per le finaliste di quest’anno (Kaigos di Villorba a Treviso e Beep di Milano per la categoria pre-seed, e Elemento di Cuneo e Ciao Elsa di Padova per la categoria post seed), tra cui servizi, percorsi di accelerazione, crediti tecnologici e riconoscimenti economici.

Ventive guiderà un programma di mentorship strategica e finanziaria per le startup Beep e Compri.

I crediti cloud OVHcloud, per un valore complessivo di 25.000 euro, sono stati assegnati a Kaigos (categoria pre-seed) e Compri (post-seed).

Latuta ha offerto premi in denaro: 300 euro per ciascuna delle due vincitrici e 100 euro per le altre quattro finaliste (Kaigos, Beep, Elemento, Ciao Elsa).

InnovUp ha garantito l’adesione gratuita per un anno a tutte le startup (vincitrici e finaliste), promuovendone l’integrazione nel network nazionale dell’innovazione.

Talent Garden ha premiato la vincitrice Compri con una membership Full trimestrale per tutto il team, dando accesso agli spazi di coworking di Roma o Milano, eventi e attività di networking. Tutte le startup (vincitrici e finaliste) hanno invece ricevuto una membership Flex di un mese.

ITAdvisors ha offerto percorsi personalizzati di consulenza a tre startup (Rilemo, Kaigos, Beep) in fase pre-seed, con focus su business plan, aspetti fiscali e societari.

Il pacchetto di Digital PR di 3 mesi offerto da Startup Geeks è stato assegnato a Rilemo per rafforzarne la visibilità sul mercato.

I progetti premiati

Rilemo – categoria pre-seed

Rilemo, startup di Robbiate (LC)sviluppa un dispositivo portatile di imaging alimentato da intelligenza artificiale per la diagnostica cerebrale. La tecnologia consente il rilevamento e il monitoraggio in tempo reale di fluidi patologici senza l’uso di radiazioni ionizzanti, supportando la gestione di ictus, traumi e cure post-operatorie. Il design leggero permette l’utilizzo in ospedali, pronto soccorso e contesti remoti, ampliando l’accesso a esami cerebrali tempestivi.

Compri – categoria post seed

Con sede a Milano,Compri è il co-pilota invisibile basato su intelligenza artificiale per i team di procurement. Legge le email dei fornitori, i PDF e i fogli di calcolo, automatizza richieste di offerta, ordini e fatture, e segnala rischi e impatti, riducendo il lavoro manuale fino al 50% e generando risparmi fino al 10%.

L’edizione 2025 dell’iniziativa è stata realizzata da Qonto con il supporto di Ventive in qualità di Main Partner, oltre a numerosi partner quali Arcadia, B Heroes, B4i - Bocconi for Innovation, baby VC, Bridge for Billions, Dock3, F6S, Fintech District, GRLS, Herizon, H!Founders, I3P, InnovUp, ITAdvisors, Latuta, Magnisi Studio, Nana Bianca, Over Ventures, OVHcloud, Plannix, Seedble, SeedUp, SheTech, Silicon Drinkabout Italy, Slush’D Bolzano, SocialFare, Startup Geeks, Talent Garden, Techstars, The Net Value, Vento, Viceversa, Vittoria Hub e Zest.

La giuria

La giuria della Pitch Night ha visto la presenza di oltre 40 rappresentanti dei principali VC, acceleratori e stakeholder dell’ecosistema startup italiano, tra cui Vento (by Exor Ventures), Azimut, Zest, B Heroes, Prana Ventures, 360 Capital, Plug & Play, P101 e molti altri.

Chi è Qonto

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria leader in Europa che affianca oltre 500.000 PMI e professionisti in 8 Paesi. Fondata nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto offre un conto business che integra fatturazione, contabilità e gestione delle spese in un'unica soluzione. Forte di 622 milioni di euro raccolti da primari investitori e di un team di oltre 1.600 persone, Qonto rivoluziona la gestione finanziaria delle imprese europee con soluzioni innovative, prezzi chiari e supporto clienti sempre attivo.

