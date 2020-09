Il software per etichettatura TEKLYNX CENTRAL di TEKLYNX aumenta del 100% l'accuratezza e la conformità di etichettatura per l'azienda mondiale di biotecnologie bioMérieux

AUCH, Francia, 2 giugno 2020 /PRNewswire/ --

International, azienda leader a livello mondiale di sviluppo software e fornitrice di soluzioni per l'etichettatura RFID e con codici a barre, ha annunciato oggi che l'implementazione del sistema gestionale delle etichette aziendali basato sul browser TEKLYNX CENTRAL, ha migliorato l'accuratezza e la conformità dell'etichettatura al 100% per l'azienda mondiale di biotecnologie, la bioMérieux.

Con sede centrale in Francia, bioMérieux è un'azienda multinazionale di biotecnologie che si occupa di migliorare la salute pubblica in tutto il mondo. Con oltre 15.000 prodotti, più 400 dipendenti con accesso alle etichette e più di 300 etichette per prodotti, spedizioni e inventario, bioMérieux e il suo partner Eticoncept hanno scelto TEKLYNX per una soluzione standardizzata nell'ambito dell'etichettatura. "La nostra attuale soluzione di etichettatura non ci permetteva di essere accentrati nel nostro ambito, cosa che si è resa necessaria nella ricerca di nuove soluzioni per bioMérieux," ha affermato Jérôme Foltz, che ricopre il ruolo di IS Manufacturing e MDM Domain Manager alla bioMérieux.

ha permesso al team di bioMérieux di essere tranquillo sapendo che le proprie etichette erano sempre accurate e conformi. "TEKLYNX CENTRAL ha migliorato l'efficienza e l'accuratezza dell'etichettatura per il nostro intero processo di etichettatura. È una soluzione che permette di svolgere operazioni di etichettatura senza interruzioni e allo stesso tempo fornisce il supporto di cui abbiamo bisogno durante lungo il percorso," ha dichiarato Foltz.

Standardizzando e centralizzando il proprio processo di etichettatura, bioMérieux è in grado di:

Grazie a TEKLYNX CENTRAL, bioMérieux possiede gli strumenti per rispondere alle sue attuali necessità di etichettatura ed è preparata ad una futura crescita. "Ci ha resi davvero orgogliosi sapere che il nostro sistema di gestione dell'etichettatura integrato, di livello enterprise migliora l'accuratezza e la conformità delle etichette per bioMérieux, permettendole di continuare a crescere all'interno del settore dei dispositivi medici in tutto il mondo adesso e per il futuro," ha dichiarato Thierry Mauger, Presidente di TEKLYNX.

Informazioni su TEKLYNX International

TEKLYNX International aiuta le catene di fornitura a lavorare meglio. Più di 750.000 aziende in oltre 170 paesi si affidano ai prodotti di progettazione di etichette RFID e codici a barre integrati TEKLYNX e alle persone che stanno dietro le sue soluzioni per rendere le operazioni di etichettatura dei codici a barre efficienti, accurate, sicure e conformi alle norme industriali. Per saperne di più su come TEKLYNX aiuta le aziende di tutto il mondo Barcode Better™, visitare il sito visit

