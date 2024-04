BELVEDERE LANCIA LA NUOVA SORPRENDENTE CAMPAGNA MONDIALE DIRETTA DAL REGISTA PREMIO OSCAR TAIKA WAITITI E CON PROTAGONISTA FUTURE, VINCITORE DEL GRAMMY AWARD

Future, vincitore di innumerevoli dischi di platino, si unisce al celebre regista Taika Waititi che ritorna per la sua seconda campagna, in un nuovo, sensazionale cortometraggio per celebrare il lancio della lussuosa espressione di Belvedere Vodka: Belvedere 10.

MILANO, 23 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Belvedere 10 è la perfetta combinazione di lusso estremo e audacia. Incapsulato in una straordinaria bottiglia scolpita di un bianco puro, questo eccezionale distillato è espressione di opulenza. Con un gusto e un design senza precedenti, Belvedere 10 rivela la sua assoluta brillantezza liquida: il palco perfetto per questa nuova campagna.

Tenete stretti i vostri cappelli da cowboy

L'ultima campagna di Belvedere Vodka vede rappresentato un intrigante ensemble che include due Roll Royce bianche degli anni '70, stivali in coccodrillo, una fatiscente hacienda trasformata in night club, un cowboy neozelandese, una colonna sonora da urlo e il leggendario Future. Ciò che accomuna questi elementi è lo stile irriverente di questo divertente spettacolo cinematografico.

Il corto, della durata di tre minuti, si apre con Future che viaggia a tutta velocità lungo una strada polverosa al tramonto. Segue una sequenza evocativa che mostra Future alla ricerca della nuova Belvedere 10. L'highlight è un memorabile confronto tra Future e Taika Waititi, direttore della campagna, che fa la sua comparsa con una intricata stretta di mano in codice. I loro movimenti ritmici sono eseguiti alla perfezione, i due arrivano ad un accordo e sbloccano l'accesso a una tanto anelata bottiglia di Belvedere 10.

La stellare campagna è stata diretta dal direttore di Vogue Australia Christine Centenera, la fotografia è stata realizzata da Atiba Jefferson, uno dei migliori fotografi culturali e di skateboard al mondo. Il produttore musicale vincitore di premi oscar ATL Jacob, famoso per le sue frequenti collaborazioni con Future, ha curato la colonna sonora.

In merito alla realizzazione della campagna, Future dichiara "Hoamatoilfattochecifosselavogliadicreare qualcosa di nuovo, di genuino e di coraggioso. Ho apprezzato il concetto che non puoi fingere; lo devi rappresentare in maniera autentica. Questa campagna racchiude un significato senza rimorsi. È un equilibrio tra semplicità e stravaganza architettonica, proprio come Belvedere 10". Taika Waititi, che non solo dirige la campagna, ma condivide i riflettori con Future, afferma, "C'è una linea sottile che permette all'humor e alla ribellione di convivere all'interno del lusso. La campagna rappresenta un raro momento in cui questa intersezione convive. Non c'è dubbio che Belvedere sia uno dei marchi più cool al mondo".

Un tributo ad uno stile inconfondibile

Future, un artista lungimirante, ha trasformato il regno della musica e dell'intrattenimento con la sua brillante immaginazione. Le sue idee innovative hanno avuto un profondo impatto estendendo la sua influenza artistica ben oltre i confini della musica verso una più vasta cultura moderna. Belvedere e Future condividono la volontà di rimanere autentici mentre interpretano e fanno vivere un particolare stile. Belvedere 10 e Future intrecciano elementi di cultura, stile e opulenza in una celebrazione di assoluta eleganza.

Belvedere 10 è un'attitudine, uno stile di vita

Un'icona di eleganza brutalista che celebra il liquido che contiene. La bottiglia di Belvedere 10 raggiunge un'altezza di dieci livelli, proprio in omaggio al meticoloso processo produttivo del distillato che si sviluppa in 10 fasi. Il colore bianco riflette la purezza del liquido, mentre le sue sfaccettature scolpite ricordano la brillantezza di un diamante, un richiamo alla prestigiosa Diamond Rye organica, la pregiata varietà di segale polacca usata per produrre Belvedere 10.

FUTURE

Se vuoi avere un'idea della direzione in cui si muove la cultura moderna, allora ascolta e segui l'iconico rapper, cantante e produttore di Atlanta: Future. È passato dal realizzare beat in un seminterrato per la Dungeon Family alla fama internazionale, con una presenza che incanta sia le strade che il Met Gala. È riuscito a portare la trap alla Casa Bianca, con il Presidente Barack Obama che ha cantato sulle note del suo pezzo vincitore di 5 dischi di platino "Jumpman" [con Drake]. Ha collezionato dozzine di certificazioni multiplatino e raggiunto un livello di notorietà incredibile, in qualità di uno dei pochissimi rapper a conseguire il Diamond status con il singolo del 2020 "Life is good" [feat. Drake], affermandosi come uno degli artisti best selling di tutti i tempi. Inoltre, è riuscito a ritagliarsi uno spazio nei libri di storia in qualità di "primo artista a rilasciare due singoli in grado di raggiungere la prima posizione della classifica Billboard top 200 per due settimane di fila". Strada facendo, è comparso sulle cover di Billboards, Clash, GQ, Rolling Stone, The Source, XXL e molti altri, oltre ad essersi esibito in performance mozzafiato al Saturday Night Live e da Ellen. Nel 2019, ha conquistato un GRAMMY®Award nella categoria "Miglior Performance Rap", per "King's Dead", in collaborazione con Jay Rock, Kendrick Lamar e James Blake. Kanye West l'ha ricercato come Produttore esecutivo per il suo album Donda 2, nel quale è presente anche in due tracce. Ha collaborato anche in "Pushing P", il singolo di Gunna con Young Thug, apparendo in un'altra hit scala classifica.

Future si è dimostrato lungimirante anche nella creazione del suo nono album, I Never Liked You che, con il suo debutto, si è rivelato il suo ottavo album a raggiungere la prima posizione nella classifica Billboard 200, totalizzando il maggior numero di vendite in sette giorni della sua già illustre carriera. È inoltre riuscito a portarsi a casa anche il GRAMMY®Award per "Best Melodic Rap Performance" per il successo "WAIT FOR U", in collaborazione con Drake e Tems.

Oltre a ricevere elogi da parte di Billboard, Complex e Rolling Stone, Vulture l'ha acclamato come "immediatamente riconoscibile e distinguibile rispetto ai lavori passati", mentre GQ è addirittura arrivato ad incoronarlo con il titolo di "miglior rapper contemporaneo".

BELVEDERE

Famosa per il suo impegno verso l'artigianato e l'eccellenza, Belvedere viene prodotta in una delle distillerie polacche ancora in attività più antiche al mondo, che produce vodka dal 1910. Belvedere è famosa in tutto il mondo per il suo approccio moderno ed elegante che è stato in grado di ridefinire la vodka fin dal suo lancio. I maestri distillatori di Belvedere attingono a una storia polacca di produzione di vodka risalente a 600 anni fa, per trasformare a regola d'arte la segale in un distillato straordinario dal gusto autentico e dal carattere distintivo. Belvedere Vodka è caratterizzata da note di mandorla, vaniglia e pepe bianco, da una piacevole sensazione dolce e vellutata all'assaggio e da un retrogusto estremamente dolce e deciso.

