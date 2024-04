Delta svela soluzioni rivoluzionarie per la produzione intelligente e la mobilità elettrica alla Hannover Messe 2024

HANNOVER, Germania, 23 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Delta, leader globale nella gestione dell'energia e fornitore di soluzioni intelligenti verdi basate su IoT, presenta, sotto il tema "Realizzare un mondo intelligente, sostenibile e connesso", le sue capacità uniche per promuovere città ecologiche, produzione intelligente e un futuro sostenibile alla Hannover Messe 2024. Queste includono una nuova generazione di robot collaborativi (Cobot) per applicazioni di automazione di fabbriche intelligenti, e un nuovo caricatore ultra-rapido DC da 500kW per veicoli elettrici tradizionali e pesanti.

Alla conferenza stampa di oggi, Dalip Sharma, Presidente e Direttore Generale di Delta Electronics Regione EMEA, ha sottolineato: "L'impegno di Delta per la sostenibilità è strettamente legato alle nostre soluzioni innovative e al nostro modello di business, riflettendo gli sforzi dell'Europa verso le zero emissioni nette. Inoltre, le nostre misure proattive di sostenibilità, come il nostro sistema di prezzatura interna del carbonio, sono state cruciali affinché le fabbriche, i centri di R&D e gli uffici di Delta nella regione EMEA raggiungessero RE100 nel 2023. Siamo anche orgogliosi di mostrare un nuovo gemello digitale, sviluppato sulla piattaforma Omniverse di NVIDIA, per le nostre linee di produzione intelligenti."

Nel padiglione Delta di circa 400 metri quadrati, i visitatori intraprenderanno un viaggio nel mondo dell'infrastruttura intelligente attraverso tre settori: Industria Intelligente, Infrastruttura Energetica Intelligente e Infrastruttura ICT.

Trasformazione verso la fabbrica intelligente

Michael Mayer-Rosa, Direttore Senior, Gruppo Business Automazione Industriale presso Delta Electronics Regione EMEA, ha detto: " Sfruttando la nostra profonda competenza nell'automazione di macchine, processi e fabbriche, siamo orgogliosi di svelare la serie di robot collaborativi D-Bot alla Hannover Messe 2024." I cobot di Delta sono progettati per una rapida implementazione e un funzionamento semplice, offrendo funzionalità 'Plug & Play' insieme a una programmazione intuitiva. Questa innovazione rafforza notevolmente le capacità di Delta nell'automazione delle fabbriche intelligenti, rispondendo direttamente alle esigenze urgenti dell'industria in termini di adattabilità ed efficienza. Inoltre, il portafoglio cobot vanta capacità di carico fino a 30 kg, portate fino a 1800 mm, e compatibilità con EtherCAT, CODESYS e Modbus per garantire livelli ottimali di precisione, in applicazioni come il pick & place, la palettizzazione e la saldatura.

Solo il mese scorso, Delta ha partecipato alla conferenza IA GTC di NVIDIA. Con un gemello digitale sviluppato su Omniverse, Delta ha semplificato il processo di simulazione per il rilevamento di vassoi e oggetti su una linea robotica dimostrativa consolidando i dati 3D di diverse attrezzature. Il risultato sulla linea dimostrativa è stato un incremento delle capacità di generazione di dati sintetici. La soluzione consente di risparmiare tempo per pianificare e ottimizzare il funzionamento della fabbrica prima dell'avvio della produzione effettiva.

Transizione energetica per le sfide della rete

Delta supporta la transizione energetica con le sue soluzioni complete di infrastruttura energetica intelligente, che includono inverter PV, sistemi di accumulo energetico, una varietà di caricabatterie per VE AC e DC, e un avanzato sistema di gestione della ricarica per VE. Alla Hannover Messe, l'azienda presenta un'applicazione di stazione di ricarica veloce, che comprende il nuovissimo caricabatterie DC da 500 kW, l'UFC 500, progettato per la ricarica di flotte e pubblica, con il DeltaGrid® EVM. Questa integrazione, completata dal sistema di stoccaggio di energia e dalle soluzioni energetiche solari di Delta, illustra l'impegno di Delta a alleviare lo stress della rete causato dalla crescente domanda di ricarica veloce dei VE.

Infrastruttura solida di informazione e comunicazione nell'era della trasformazione digitale

A Hannover, Delta si dimostra il partner giusto nella creazione di un'infrastruttura solida di informazione e comunicazione, presentando soluzioni ICT complete, dai data center prefabbricati ai data center periferici, e infrastruttura di telecomunicazione 5G, tutte progettate per dare efficienza, affidabilità e scalabilità ottimali. Queste soluzioni consentono un'efficienza energetica e una produttività più elevate in applicazioni critiche nell'era dell'IIoT e della trasformazione digitale.

Scopri le innovazioni di Delta alla Hannover Messe 2024

Delta invita i visitatori a esplorare le sue ultime tecnologie e soluzioni dal 22 al 26 aprile nel Padiglione 11, Stand C05. I rappresentanti dei media che non possono partecipare alla conferenza stampa di oggi pomeriggio possono comunque organizzare interviste con Delta durante la fiera. Per ulteriori informazioni sulla partecipazione di Delta alla Hannover Messe 2024 e sulle sue soluzioni innovative, visita: www.delta-emea.com/en-GB/landing/HM24

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971, e quotata alla borsa di Taiwan (codice 2308), Delta è un'azienda leader a livello mondiale che produce alimentatori switching e prodotti per la gestione termica. Delta offre un ricco portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico in vari settori, quali automazione industriale e degli edifici, telecomunicazioni, infrastruttura dei data center, ricarica di veicoli elettrici, energia rinnovabile, stoccaggio dell'energia e display, soluzioni di visualizzazione per promuovere città sostenibili e produzione intelligente. In linea con il suo obiettivo di responsabilità aziendale e guidata dal motto "Innovare, risparmiare e proteggere l'ambiente per garantire un futuro migliore", Delta sfrutta le sue competenze chiave nel campo dei componenti elettronici di alimentazione ad alta efficienza e il suo modello di business con ESG integrata per affrontare i principali problemi ambientali, come il cambiamento climatico. Delta offre ai clienti numerosi servizi tramite i suoi uffici vendite, i centri di ricerca e sviluppo e gli impianti di produzione dislocati in quasi 200 sedi nei 5 continenti.

Nel corso degli anni, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per i risultati conseguiti, le tecnologie innovative e l'impegno a favore della ESG. Dal 2011, Delta è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) per 13 anni consecutivi. Nel 2020, 2022 e 2023, Delta ha anche ricevuto un riconoscimento con una doppia A dal CDP per il notevole contributo nell'affrontare i problemi legati al cambiamento climatico e alla sicurezza idrica ed è stata nominata per il sesto anno consecutivo Supplier Engagement Leader per il suo continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile.

Per informazioni dettagliate su Delta, visitare il sito Web: www.delta-emea.com

