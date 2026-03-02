ECR 2026: Il Gruppo Esaote presenta innovazioni rivoluzionarie in Ultrasuoni, Risonanza Magnetica ed Enterprise Imaging

I nuovi ecografi MyLab™E85 GTS e MyLab™C30 GTS Edition saranno presentati Giovedì, 5 Marzo alle ore 11.30 allo stand Esaote

GENOVA, Italia, 2 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Esaote, azienda italiana leader nell'innovazione dell'imaging medicale – ecografia, risonanza magnetica dedicata e IT medicale – partecipa al Congresso Europeo di Radiologia 2026 a Vienna (4-8 marzo, Stand 505 – Expo Hall X5) con un rinnovato impegno nel supportare i radiologi nel fornire diagnosi accurate e migliorare gli esiti clinici dei pazienti.

All'ECR 2026, Esaote pone particolare attenzione all'innovazione ecografica per la radiologia interventistica, rafforzando il proprio impegno nelle procedure e terapie guidate da ultrasuoni (GTS), ambiti in cui precisione e affidabilità sono fondamentali. Questo impegno prende forma con il lancio ufficiale dei nuovi ecografi MyLab™E85 e MyLab™C30 in edizione GTS, che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 11:30 presso lo stand Esaote.

"Con questi nuovi sistemi, il nostro obiettivo è fornire ai radiologi interventisti gli strumenti più affidabili e intuitivi per supportare ogni fase delle loro procedure" dichiara Marta Daniel, GTS Product and Clinical Solutions Manager di Esaote. "MyLab™E85 GTS offre tecnologie di imaging avanzate per una diagnosi precisa, un'eccellente visualizzazione dell'ago e un'interventistica potenziata grazie a Virtual Navigator e all'esclusiva Ablation Confirmation Suite integrata. Virtual Navigator consente la fusione d'immagini multimodale in tempo reale per una navigazione accurata che, combinata con la Ablation Suite per la verifica del trattamento, rafforza il ruolo dell'ecografia come valido supporto alle procedure interventistiche guidate da TC. MyLab™C30 GTS amplia ulteriormente le soluzioni GTS, offrendo imaging di altissimo livello e grande flessibilità in diversi contesti clinici, in un sistema compatto premium che, per la prima volta, integra modalità come contrasto, elastografia shear-wave e attenuation imaging in un sistema portatile".

Nel campo della risonanza magnetica, Esaote presenta due importanti innovazioni all'ECR 2026, rafforzando la sua visione di una MRI intelligente, ad alte prestazioni e guidata dalle esigenze cliniche: HyperSpeed, un nuovo modulo AI che accelera significativamente i tempi di acquisizione mantenendo un'eccellente qualità d'immagine, e M-Score, una soluzione software quantitativa che consente la valutazione della salute ossea attraverso lo screening che avviene durante gli esami di routine della colonna lombare. Entrambe le innovazioni saranno al centro del Workshop "Beyond Images: Driving Clinical Value in MRI through AI technologies", che si terrà venerdì 6 marzo dalle 12:00 alle 13:00 durante l'ECR (Sala 1.15, Livello 1), condotto da Francesco Arrigoni e Federico Bruno dell'Università dell'Aquila.

Ebit, la società del Gruppo Esaote specializzata in Healthcare IT, presenta l'ultima evoluzione di SUITESTENSA per la radiologia e Enterprise imaging, introducendo un'orchestrazione avanzata dei flussi di lavoro basata su AI e refertazione strutturata completamente integrate nella pratica clinica quotidiana. Progettata su un'architettura cloud-native, la piattaforma integra strumenti AI e quantitativi direttamente nel workflow di refertazione, supportando i radiologi con miglioramenti misurabili di efficienza e garantendo pieno controllo clinico e governance dei dati.

Il Gruppo Esaote è leader nell'imaging medicale (ecografia, risonanza magnetica e software per la gestione del processo diagnostico). Alla fine del 2025, il Gruppo conta 1.300 dipendenti, metà dei quali basati in Italia. Con sedi a Genova e Firenze e proprie unità di produzione e ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in oltre 100 Paesi nel mondo. www.esaote.com

