Grapes Studio esce dalla fase stealth per sfidare WordPress con un generatore di siti web gestito dall'IA e basato su HTML

CHICAGO, 16 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Per oltre vent'anni, le piccole imprese si sono affidate a WordPress per gestire i propri siti web, pagando tariffe di hosting elevate, destreggiandosi tra plugin e gestendo aggiornamenti costanti. Grapes Studio, lanciato oggi pubblicamente, sfida questo modello con un editor HTML-first basato sull'IA che consente agli utenti di copiare e ricostruire siti esistenti in pochi minuti, senza bisogno di codice o plugin.

Co-fondato dallo sviluppatore italiano Artur Arseniev, creatore del framework open source GrapesJS, e da Griffin Kelly, imprenditore in serie ed ex studente di Y Combinator, Grapes Studio offre a tutti strumenti di progettazione web di livello aziendale. Gli utenti possono importare i propri siti web direttamente nell'editor, quindi trascinarli, rilasciarli o chiedere all'IA di apportare aggiornamenti mirati, ad esempio "aggiungi una sezione prezzi" o "abbinalo ai colori del nostro marchio".

La piattaforma è finanziata da Open Core Ventures, fondata da Sid Sijbrandij, co-fondatore di GitLab, e si sviluppa a partire dalla stessa filosofia open-core che ha contribuito al successo globale di GitLab.

"Grapes Studio restituisce nuovamente agli utenti la proprietà totale del loro sito", ha affermato Artur Arseniev, co-fondatore e CTO. "A differenza degli AI builder che ti vincolano a sistemi proprietari, noi generiamo codice HTML e CSS pulito che puoi ospitare ovunque, per sempre."

"Il nostro obiettivo è semplice: creare siti web belli e moderni, accessibili a tutti", ha aggiunto Griffin Kelly, co-fondatore e CEO. "Gli utenti di Grapes possono migrare da qualsiasi piattaforma in meno di due minuti e risparmiare fino al 75% al mese su hosting e manutenzione. Aiutiamo le piccole imprese a ridurre i costi mantenendo il pieno controllo creativo."

Grapes Studio si basa su anni di adozione dell'open source. GrapesJS, il framework su cui si basa, è stato scaricato milioni di volte e integrato nei prodotti di aziende che vanno dalle startup fino alle aziende Fortune 500. Grapes Studio ora mette queste capacità a disposizione dei creatori di tutti i giorni attraverso un'esperienza visiva basata sull'intelligenza artificiale. A differenza di altri AI builder che si basano esclusivamente su prompt di testo, Grapes Studio consente agli utenti di spostarsi senza problemi tra l'assistenza dell'intelligenza artificiale e l'editing pratico tramite trascinamento della selezione, combinando velocità e precisione.

Grazie all'editing assistito dall'intelligenza artificiale, alle importazioni con un clic, alla progettazione drag-and-drop e agli strumenti di posta elettronica integrati, Grapes Studio aiuta le aziende, dai ristoranti ai saloni di bellezza, dalle agenzie ai freelance, a lanciarsi più velocemente sul mercato e a spendere meno. Che tu voglia rinnovare il sito web del tuo bar o gestire i clienti come piccolo studio di design, Grapes Studio rende la creazione di siti web professionali semplice, conveniente e completamente tua.

Grapes Studio offre piani per singoli, team e aziende. Provalo gratuitamente su grapesjs.com.

Contatto: press@grapesjs.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2796430/Grapes_Studio.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2796429/Grapes_Studio_Logo.jpg

