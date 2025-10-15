H.I.G. Capital crea una piattaforma di self-storage in Italia

LONDRA, 14 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), una delle principali società di investimento alternativo a livello mondiale con 70 miliardi di dollari di capitale in gestione, è lieta di annunciare la creazione della sua nuova piattaforma di self-storage in Italia, a seguito del completamento delle sue prime cinque acquisizioni in Italia. Questa iniziativa segna un altro passo significativo nell'espansione continua di H.I.G. nel settore del self-storage, sulla scia delle piattaforme già esistenti nel Regno Unito e in Germania.

Operando con il marchio Boxengo, la piattaforma si concentrerà inizialmente sulle aree metropolitane di Milano e Roma, con un portafoglio iniziale di cinque strutture di self-storage strategicamente posizionate. Di queste, quattro si trovano a Milano e una a Roma. L'apertura dei primi due asset a Milano è prevista entro la fine dell'anno, mentre i restanti tre diventeranno operativi nel corso del 2026. Boxengo sarà guidata dall'Amministratore delegato William Binella, un leader del settore con oltre 25 anni di esperienza nel settore del self-storage.

Riccardo Dallolio, Managing Director e Responsabile di H.I.G. Realty in Europa, a Londra, ha dichiarato: "Il completamento con successo delle prime cinque acquisizioni rappresenta un traguardo importante per la strategia di H.I.G. Realty nel settore del self-storage, che consideriamo un settore ad alta intensità operativa e con un'offerta insufficiente. Non vediamo l'ora di far crescere Boxengo fino a farla diventare un'azienda leader nel settore".

Alessio Lucentini, Managing Director e Head of Asset Management di H.I.G. Realty in Europa, ha aggiunto: "Con Boxengo, la nostra ambizione è quella di creare una piattaforma di self-storage di nuova generazione, innovativa dal punto di vista operativo e basata su asset di alta qualità. Facendo leva sulla consolidata esperienza di H.I.G. Realty nel settore immobiliare a valore aggiunto e operativo, puntiamo a posizionare Boxengo come punto di riferimento per l'eccellenza e la crescita in questo settore dinamico".

Informazioni su H.I.G. Capital

H.I.G. è una delle principali società di investimento alternativo a livello mondiale con 70 miliardi di dollari di capitale in gestione.* Ha sede a Miami e uffici ad Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco e Stamford negli Stati Uniti, oltre a filiali internazionali ad Amburgo, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi, Bogotà, Rio de Janeiro, San Paolo, Dubai e Hong Kong. H.I.G. è specializzata nel fornire capitale di debito e capitale azionario alle aziende di medie dimensioni, utilizzando un approccio flessibile e focalizzato sull'operatività e sul valore aggiunto:

Dalla sua fondazione nel 1993, H.I.G. ha investito e gestito oltre 400 società in tutto il mondo. L'attuale portafoglio della Società comprende più di 100 aziende con un fatturato complessivo superiore a 53 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni, consultare il sito web di H.I.G. all'indirizzo hig.com.

*Basato sul capitale totale raccolto da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate.

