Huawei lancia Intelligent RAIL 2.0 per accelerare l'aggiornamento globale dell'intelligenza ferroviaria

BERLINO, 30 settembre 2026 /PRNewswire/ -- A InnoTrans 2026, la più grande fiera mondiale dei trasporti ferroviari, che si è tenuta dal 22 al 25 settembre, Huawei ha presentato Intelligent RAIL 2.0, una nuova generazione di soluzioni progettate per fornire soluzioni intelligenti multi-scenario per l'industria ferroviaria globale. L'evento di lancio ha riunito organizzazioni del settore come UIC (International Union of Railways) e UITP (International Association of Public Transport), insieme a clienti globali e partner dell'ecosistema, per esplorare il futuro del settore.

Jean-Michel Evanghelou, direttore Digital Systems & Innovation e Financial Control & Project Operations di UIC, ha dichiarato che FRMCS sarà il primo passo per gli operatori ferroviari per costruire una solida base digitale. Ha aggiunto che le applicazioni di IA continueranno a svilupparsi e ad integrarsi nei sistemi principali dell'industria ferroviaria, rendendo sempre più importante la standardizzazione delle applicazioni di IA.

Anche Mohamed Mezghani, segretario generale dell'UITP, e Lidia Signor, responsabile dei trasporti multimodali dell'UITP, hanno partecipato all'evento. Lidia Signor ha pronunciato un discorso intitolato "Global Metro AI Intelligence and Automation", evidenziando che l'UITP, in collaborazione con la China Association of Metro (CAMET), ha pubblicato un rapporto di ricerca intitolato "AI-Driven Smart Rail Transport". Il rapporto mostra come le soluzioni AI sono state implementate in vari sistemi, tra cui la costruzione, il funzionamento e la manutenzione della metropolitana, migliorando l'efficienza operativa e i livelli di sicurezza dei sistemi di trasporto ferroviario.

Nel suo discorso di apertura, Raymond Zuo, presidente della Smart Rail BU di Huawei, ha sottolineato che mentre la società umana entra nell'era dell'intelligenza, sempre più parti interessate stanno esplorando modi per integrare le tecnologie digitali e intelligenti nei loro processi aziendali principali per affrontare le tradizionali criticità operative. Guardando alle tendenze, l'infrastruttura si evolverà da GSM-R a FRMCS, la manutenzione delle attrezzature si sposterà verso la manutenzione basata sulle condizioni e predittiva, il trasporto merci si svilupperà verso un modello logistico orientato ai servizi end-to-end che include il trasporto multimodale, i servizi ai passeggeri si muoveranno verso esperienze di viaggio senza soluzione di continuità e la costruzione ingegneristica adotterà sempre più tecnologie digitali e intelligenti per migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa.

Sulla base delle sue pratiche innovative con i principali clienti globali, Huawei ha creativamente proposto la strategia di innovazione "intelligent RAIL". Questa strategia sfrutta le tecnologie digitali e intelligenti per migliorare continuamente la sicurezza ferroviaria (Reliable), l'efficienza (automatizzata), i servizi integrati (Automated) e l'evoluzione a lungo termine (Long-termed). Inoltre, definendo le tecnologie chiave attraverso le generazioni, Huawei ha lanciato la nuova generazione di Intelligent RAIL 2.0 in questa conferenza, che comprende 20 soluzioni basate su scenari. Queste soluzioni si concentrano su tre settori principali: costruzione, trasporto di passeggeri e merci e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, affrontando le sfide e i punti critici di lunga data del settore. Queste soluzioni basate su scenari sono sviluppate congiuntamente da Huawei e dai suoi partner, con Huawei che si concentra sulle piattaforme di comunicazione e digitali e partner specializzati in applicazioni industriali, per fornire soluzioni modulari e combinabili su misura per le esigenze dei clienti industriali in base a scenari aziendali specifici.

Ad oggi, Huawei ha servito più di 50 importanti clienti ferroviari in tutto il mondo e oltre 300 linee ferroviarie urbane, che coprono più di 180.000 chilometri di binario. Huawei non è solo un fornitore globale leader di prodotti TIC, ma anche un partner di fiducia per la trasformazione digitale nell'era dell'intelligenza. Guardando al futuro, Huawei continuerà a implementare la sua strategia "piattaforma + ecosistema", collaborando con clienti e partner globali per approfondire la collaborazione nel settore, acquisire informazioni sulle tendenze tecnologiche in evoluzione nel settore ferroviario e promuovere la profonda integrazione di tecnologie all'avanguardia con scenari ferroviari. Iterando e innovando continuamente le sue soluzioni, Huawei mira a consentire al trasporto ferroviario globale di muoversi verso un futuro intelligente più sicuro, più efficiente e più verde.

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