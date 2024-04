LIPOGEMS ANNUNCIA L'ARRUOLAMENTO DEL PRIMO PAZIENTE NEL SECONDO STUDIO IDE DELLA FDA STATUNITENSE PER IL TRATTAMENTO DELL'OSTEOARTRITE DEL GINOCCHIO

ATLANTA, 6 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Lipogems, una società globale di tecnologia medica in fase clinica, annuncia l'arruolamento del primo paziente nello studio di ricerca IDE ARISE II della FDA statunitense, il cui obiettivo è l'esame di MicroFat sperimentale rispetto all'iniezione salina nel trattamento dell'osteoartrite del ginocchio (OA).

"Siamo entusiasti della randomizzazione del primo paziente nei due studi ARISE I e II!", è il commento del dottor Yogesh Mittal, iscritto all'ordine e con formazione Fellowship, chirurgo articolare (Total Joint Surgeon) presso la clinica ortopedica di Tulsa, nell'Oklahoma. "Il numero di pazienti non pronti o non idonei per l'artroplastica totale del ginocchio (TKA) sta crescendo in modo esponenziale e, purtroppo, dopo la terapia conservativa, non dispongono di molte opzioni approvate dalla FDA. Lipogems fornisce a questi pazienti una singola procedura di iniezione che può aiutare a trattare l'osteoartrite del ginocchio o a ritardare la necessità di ricorrere alla TKA".

Incredibilmente, i pazienti con OA del ginocchio che hanno provato opzioni conservative con sollievo limitato possono soffrire per 9-20 anni di dolore debilitante, inattività, depressione, qualità ridotta della vita e sviluppare altre malattie croniche che si manifestano per la mancanza di attività fisica.1

"Da oltre 10 anni Lipogems è il leader mondiale nel trasferimento di tessuto adiposo autologo in ortopedia, ed è utilizzato in più di 250 istituzioni statunitensi di tutto rispetto, comprese installazioni militari. Siamo onorati ed entusiasti dell'attuale arruolamento di pazienti, da parte di importanti centri di ricerca statunitensi, nello studio ARISE II, il cui obiettivo è dimostrare che una singola iniezione autologa intra-articolare di MicroFat proprietario di Lipogems può trattare efficacemente i pazienti con OA del ginocchio", ha affermato Carl Llewellyn, amministratore delegato e presidente di Lipogems USA.

Informazioni su Lipogems

Lipogems International è un'azienda di dispositivi medici a capitale privato che utilizza soluzioni di tessuto adiposo per aiutare a conservare o a ripristinare lo stile di vita dei pazienti e per migliorare la qualità della vita e i tempi di recupero. I prodotti Lipogems sono utilizzati in diverse specialità, tra cui l'ortopedia. Lipogems sta esplorando prodotti per la cura delle ferite e altro ancora. Obiettivo di Lipogems, che è disponibile in 29 paesi, è riportare i pazienti al loro stile di vita grazie alla portata globale ed eccellenza scientifica dell'azienda.

