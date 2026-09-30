L'Ontario investe 1,7 milioni di dollari per promuovere l'innovazione nel settore delle scienze della vita presso lo stabilimento di Aurora di Piramal Pharma

MUMBAI, India, 30 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions ("PPS"), un'organizzazione leader a livello globale per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. ("PPL") (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ha annunciato oggi che il suo stabilimento di Aurora, in Canada, dedicato alla produzione di principi attivi farmaceutici, ha ricevuto un investimento di 1.753.620 dollari dal governo dell'Ontario attraverso il Life Sciences Scale-Up Fund (LSSUF), consentendo a PPS di potenziare le infrastrutture del sito e commercializzare tecnologie sanitarie prodotte in Ontario per nuovi mercati.

Con il supporto del governo dell'Ontario, Piramal Pharma sta investendo 5.314.000 dollari per potenziare le infrastrutture del suo stabilimento di Aurora, rafforzando la produzione farmaceutica dell'Ontario e incrementando la produzione nazionale di principi attivi farmaceutici. Questo progetto migliorerà la ricerca e sviluppo e la produzione clinica di principi attivi farmaceutici, garantirà la disponibilità commerciale di principi attivi essenziali e sosterrà un settore delle scienze della vita resiliente e competitivo a livello globale in Ontario. L'investimento creerà 12 nuovi posti di lavoro e tutelerà 183 posizioni esistenti.

"Siamo grati al Governo dell'Ontario e alla deputata provinciale Dawn Gallagher Murphy per il loro sostegno a questo importante investimento nel nostro stabilimento di Aurora", ha dichiarato Peter DeYoung, CEO di Piramal Global Pharma. "Questi finanziamenti consentiranno a Piramal Pharma Solutions di ammodernare le infrastrutture del nostro sito, rafforzare le nostre capacità produttive e migliorare la nostra capacità di servire pazienti e clienti in tutto il mondo. Oltre a sostenere la crescita aziendale, questo investimento contribuirà a promuovere progetti incentrati sulla sostenibilità, l'efficienza operativa e la modernizzazione del nostro sito, rafforzando il nostro impegno per una produzione responsabile e la tutela dell'ambiente."

"Attraverso il Life Sciences Scale-Up Fund, il nostro governo si impegna a garantire che le imprese dell'Ontario siano in grado di sviluppare, commercializzare e implementare nuove tecnologie in tutto il sistema sanitario", ha dichiarato Dawn Gallagher Murphy, membro del Parlamento provinciale per Newmarket-Aurora. "Grazie a questo investimento, Piramal sarà in grado di trasformare le sue idee più innovative in soluzioni pronte per il mercato, creando al contempo posti di lavoro ben retribuiti e rafforzando la posizione dell'Ontario come polo globale per la biofabbricazione e le scienze della vita".

Lanciato per la prima volta nel 2024, il LSSUF, con una dotazione di 24 milioni di dollari, opera in sinergia con l'Health Innovation Pathway del governo per promuovere gli obiettivi della Fase 2 della Strategia per le Scienze della Vita dell'Ontario e rafforzare la posizione dell'Ontario come leader globale nell'innovazione sanitaria. Sulla scia del successo iniziale del fondo, il bilancio dell'Ontario del 2026 ha stanziato ulteriori 24 milioni di dollari a sostegno delle aziende dell'Ontario il cui lavoro accelererà l'adozione di tecnologie innovative nel sistema sanitario e supporterà la visione più ampia della provincia di fornire assistenza connessa e conveniente più vicina al domicilio dei pazienti.

"Il settore delle scienze della vita dell'Ontario svolge un ruolo fondamentale nel supportare la scoperta e lo sviluppo di farmaci e tecnologie innovative, ed è per questo che il nostro governo è orgoglioso di sostenere le aziende locali nel portare i loro prodotti "Made in Ontario" a un livello superiore", ha dichiarato Vic Fedeli, Ministro dello Sviluppo Economico, della Creazione di Posti di Lavoro e del Commercio. "Investendo in Piramal attraverso il Life Sciences Scale-Up Fund, stiamo potenziando la capacità produttiva interna della nostra provincia, consolidando ulteriormente la posizione dell'Ontario come giurisdizione leader per gli investimenti nel settore delle scienze della vita per le generazioni a venire".

Investendo nel sito di Aurora, il governo dell'Ontario rafforza la leadership dell'Ontario nel settore delle scienze della vita e aiuta PPS a portare le tecnologie di nuova generazione ai pazienti di tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi di sviluppo farmaceutico e di processo, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di API (principi attivi farmaceutici) e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API altamente potenti, anticorpi coniugati, riempimenti/confezionamenti in condizioni sterili, servizi e prodotti con l'utilizzo di peptidi nonché potenti prodotti farmaceutici solidi per somministrazione per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici tra cui vaccini e terapie geniche, grazie alla società controllata di Piramal Pharma Limited, ossia Yapan Bio Private Limited.

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Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 impianti di sviluppo e produzione a livello mondiale e una rete globale di distribuzione in più di 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per ospedali e la divisione Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco e per il wellness. Inoltre, una delle aziende consociate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nell'ambito delle terapie oftalmologiche nel mercato farmaceutico indiano.

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