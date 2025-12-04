circle x black
Phemex accende la frenesia del trading di fine anno con la competizione Apex sui future da 450.000 dollari

04 dicembre 2025 | 23.53
APIA, Samoa, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato la seconda edizione della sua Futures Trading Apex Competition, una sfida globale di fine anno che si svolgerà dal 4 al 31 dicembre 2025 con un montepremi totale di 450.000 USDT. L'evento rafforza l'impegno di Phemex nel creare un ecosistema di derivati remunerativo e ad alta energia per i trader di tutto il mondo.

Pensata per celebrare la diversità della community Phemex, la struttura della competizione assicura l'inclusività per i trader di tutti gli stili e livelli. Questo sistema a doppio binario consente ai nuovi membri della community di brillare accanto ai veterani più esperti, con il 30% del montepremi dedicato specificamente ai nuovi arrivati.

Caratteristiche chiave dell'evento:

Per il regolamento completo e per partecipare alla sfida, visitare il sito: https://phemex.com/.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, su cui contano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838571/Phemex_Ignites_Year_End_Trading_Frenzy_with__450_000_Futures_Apex_Competition.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/phemex-accende-la-frenesia-del-trading-di-fine-anno-con-la-competizione-apex-sui-future-da-450-000-dollari-302633632.html

