Truist annuncia i risultati del terzo trimestre 2025

18 ottobre 2025 | 00.08
CHARLOTTE, N.C., 18 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha presentato oggi i risultati del terzo trimestre del 2025. Gli investitori possono accedere in diretta alla teleconferenza sui risultati del terzo trimestre 2025 alle ore 8:00 ET di oggi tramite webcast o il seguente numero telefonico:

app.webinar.net/mdQ0gY4Vl61

Il comunicato stampa sugli utili, la presentazione agli investitori – inclusa un'appendice per la riconciliazione delle informative non-GAAP – e il riepilogo delle performance trimestrali del terzo trimestre 2025 di Truist, completo di tabelle finanziarie dettagliate, sono disponibili sul sito web Truist dedicato ai Rapporti con gli investitori all'indirizzo https://ir.truist.com/earnings. La registrazione della teleconferenza sarà disponibile sul sito web per 30 giorni.

Informazioni su Truist

Truist Financial Corporation è una società di servizi finanziari orientata agli obiettivi, impegnata a ispirare e creare comunità e a migliorare la vita. Con sede a Charlotte, nel North Carolina, Truist detiene la principale quota di mercato in molti dei settori ad alta crescita degli Stati Uniti e offre un'ampia gamma di prodotti e servizi attraverso le attività wholesale e consumer – servizi bancari per privati e piccole imprese, servizi bancari commerciali e corporate, servizi bancari di investimento e dei mercati di capitali, gestione patrimoniale, pagamenti e attività di prestito speciali. Truist è una delle prime 10 banche commerciali con un totale di attività pari a 544 miliardi di dollari al 30 settembre 2025. Truist Bank, membro FDIC. Società mutuante per l'edilizia abitativa. Per maggiori informazioni visitare il sito Truist.com.

