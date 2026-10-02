Uno su tre: mentre l'Europa passa all'elettrico, VinFast si prepara al lungo termine.

PARIS, 2 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Il mercato europeo delle auto elettriche si è sviluppato più rapidamente di quanto previsto anche dai più ottimisti. Ad agosto, i veicoli completamente elettrici hanno rappresentato il 30,5% delle vendite di auto nuove in 16 mercati europei chiave, con 202.833 immatricolazioni, in aumento del 54,2% rispetto all'anno precedente. All'inizio dell'anno, Transport & Environment aveva previsto una quota del 23% di veicoli elettrici a batteria (BEV) per l'UE e Rho Motion intorno al 21% per l'Europa. Quasi un'auto nuova su tre è ora completamente elettrica e la mobilità elettrica in Europa non è più una nicchia, ma è diventata la norma.

La crescita è trainata dai maggiori mercati europei. La Francia ha raggiunto una quota del 38,3% di veicoli elettrici a batteria (BEV) ad agosto, e la Germania del 32,5%. Il trasporto pubblico sta crescendo ancora più rapidamente: sei autobus urbani su dieci immatricolati nell'UE nel 2025 erano a emissioni zero, e le normative UE prevedono che il 90% degli autobus urbani immatricolati sia a emissioni zero entro il 2030 e il 100% entro il 2035.

Con la diffusione su larga scala del mercato, cambiano anche le aspettative degli acquirenti. Come ha affermato Chris Heron, segretario generale di E-Mobility Europe: "La priorità ora è la certezza, accompagnata dalla consegna". L'Europa è uno dei mercati automobilistici più competitivi e rigidamente regolamentati al mondo, e il successo in questo contesto dipende da ben più della semplice competitività del prodotto. Dipende dalla fiducia, dall'affidabilità e da una presenza a lungo termine.

L'approccio di VinFast in Europa parte da questa realtà. L' azienda ha costruito la sua strategia europea attorno a tre pilastri: prodotti progettati per le priorità europee, ingresso nel settore del trasporto pubblico e una presenza commerciale e di servizi localizzata.

Auto pensate per gli automobilisti europei. La VF 6 si propone di soddisfare le priorità più importanti per i clienti europei: efficienza, design e accessibilità. La VF 6 è un SUV elettrico compatto, ideale per le strade cittadine e gli spostamenti quotidiani, dove efficienza e facilità d'uso sono fondamentali. Per questi acquirenti, l'accessibilità non è un optional, ma ciò che rende possibile il passaggio all'elettrico.

Autobus elettrici per le città europee. Oltre ai veicoli per il trasporto passeggeri, VinFast entra nel settore del trasporto pubblico con i suoi autobus elettrici EB 8 e EB 12. L'EB 12 ha ottenuto la certificazione europea completa, a dimostrazione della conformità ai rigorosi standard regionali. Questo traguardo conferma la capacità di VinFast di fornire veicoli su misura per le esigenze infrastrutturali locali. Arriva inoltre al momento giusto: con le normative UE che spingono le città verso flotte di autobus completamente a zero emissioni, gli operatori del trasporto pubblico necessitano di fornitori certificati e affidabili, pronti a fornire soluzioni immediate.

Una presenza locale affidabile per i clienti. VinFast sa che in Europa il veicolo è solo una parte della promessa. L'azienda sta costruendo una solida presenza commerciale a livello locale attraverso partnership con concessionarie e fornitori di servizi in tutta la regione. Queste collaborazioni garantiscono ai clienti VinFast l'accesso a servizi di manutenzione, assistenza e garanzia che soddisfano gli standard europei.

Questo modello di vendita al dettaglio basato su partnership è una scelta deliberata. In Europa, l'assistenza post-vendita e l'affidabilità del marchio sono importanti quanto i veicoli stessi. Collaborando con partner locali consolidati, VinFast combina i suoi prodotti e la sua tecnologia con partner che conoscono già i loro mercati, i clienti e le normative. Per gli automobilisti, questo significa assistenza vicino a casa. Per i gestori di flotte, significa supporto che mantiene i veicoli in circolazione. Per VinFast, significa costruire gradualmente la fiducia in ogni mercato in cui opera.

Progettata per il lungo termine. La presenza di VinFast in Europa è un impegno a lungo termine, non una spinta a breve termine per aumentare i volumi. Combinando auto elettriche competitive, autobus elettrici certificati e una rete di assistenza locale in continua espansione, l'azienda risponde sia alle esigenze dei clienti europei al momento dell'acquisto, sia a ciò che li fidelizza nel tempo.

La transizione elettrica in Europa è ormai in pieno svolgimento. Per automobilisti e città, la questione non è più se passare all'elettrico, ma su quale marchio poter contare negli anni a venire. VinFast si propone di essere proprio quel marchio: portare sulle strade europee veicoli elettrici accessibili e dal design accattivante, supportati dall'assistenza e dal servizio che i clienti europei si aspettano.

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