WAICF 2026 - Policloud accelera la sua espansione internazionale e punta a 1.000 micro-data center sovrani di IA entro il 2030

CANNES, Francia, 16 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Al World AI Cannes Festival (WAICF) 2026, Policloud, una società francese specializzata in cloud sovrano distribuito e infrastrutture di intelligenza artificiale, annuncia l'accelerazione della sua espansione in Europa, nel Golfo (GCC) e negli Stati Uniti. Questo slancio è sostenuto dalla firma di contratti strategici e dalla rapida espansione delle sue capacità di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per soddisfare la crescente domanda di inferenze di intelligenza artificiale.

Un anno dopo l'annuncio del suo primo progetto a Cannes, Policloud conferma una traiettoria eccezionale con 8 installazioni completate in meno di sei mesi in Francia, GCC e Stati Uniti, per un totale di contratti di €10,5 milioni e oltre 1.200 GPU già installate.

Con questo inizio, Policloud svela la sua roadmap: 100 Policloud in servizio nel 2026, cioè più di 25.000 GPU, e 1.000 Policloud entro la fine del 2030, per un totale di oltre 250.000 GPU.

Le unità Policloud sono progettate per ottimizzare il consumo energetico e si basano su fonti disponibili, rinnovabili o inesplorate sulle reti esistenti. Questo modello consente di accelerare il time-to-market, ridurre costi e impronta di carbonio, aggirando al contempo i vincoli strutturali dei data center tradizionali (tempi di costruzione, connessione elettrica, accettabilità locale).

Policloud ha già finalizzato o avviato diversi progetti su tre continenti, in particolare in Francia, Emirati Arabi Uniti e Texas, confermando la rilevanza del suo approccio distribuito con attori pubblici, energetici, agricoli e industriali.

In un contesto globale di tensione su capacità di calcolo ed energia, Policloud si sta posizionando come un'alternativa sovrana agli hyperscaler grazie a un'infrastruttura di IA distribuita, ad alte prestazioni e governata localmente.

Informazioni su Policloud Policloud è un fornitore sovrano di infrastrutture cloud che offre micro-data center modulari, raffreddati senza acqua, installati localmente il più vicino possibile ai dati. Le sue unità, autonome o federate, offrono storage sicuro, carichi di lavoro di IA e virtualizzazione sotto governance locale. Policloud è rivolto alle autorità locali, alle istituzioni e agli operatori privati. Policloud è stata fondata da David Gurlé, un imprenditore e ingegnere francese visionario, pioniere delle comunicazioni IP. Ex dirigente di Microsoft e responsabile di Skype Enterprise (vendita per 8,5 miliardi di dollari), fondatore dell'unicorn Symphony, ora sta costruendo infrastrutture cloud decentralizzate insieme a Hivenet e Policloud. policloud.com

