Milano, 27 Novembre 2026. I dati tratteggiano una realtà che merita attenzione: in base alle analisi della Polizia Stradale, oltre il 20% delle auto che circolano quotidianamente in Italia presenta una pressione degli pneumatici non conforme ai valori raccomandati dalle case costruttrici.

Una fotografia preoccupante della situazione italiana

Si tratta di un dato che assume contorni ancor più importanti, se si considera che quasi il 25% dei veicoli viaggia con gomme sgonfie (oltre -0,5 bar rispetto al valore corretto): una soglia oltre la quale gli effetti negativi sulla guida diventano misurabili e tangibili. La causa principale di questa diffusa anomalia risiede nelle abitudini degli automobilisti italiani. Il 60%, infatti, effettua il controllo della pressione soltanto una o due volte all'anno, spesso in occasione del tagliando o del cambio stagionale delle gomme.

Tale frequenza risulta del tutto inadeguata, considerando che le variazioni di temperatura, i piccoli urti contro i marciapiedi e la naturale porosità della gomma producono un calo costante di pressione nel tempo. Non a caso, come spiegano le guide degli esperti sulla pressione pneumatici , il controllo dovrebbe avvenire almeno una volta al mese. Sottovalutare questo parametro tecnico causa delle conseguenze che si riflettono sulla sicurezza stradale, sui costi e sull'ambiente. Per questo motivo, servirebbe una maggiore consapevolezza degli automobilisti italiani su tale problema.

La regola di base consiste, come anticipato, nel controllare la pressione delle gomme almeno una volta al mese: una frequenza che permette di intercettare per tempo i problemi principali. I valori corretti non sono universali ma variano in base al modello dell'automobile, all'asse anteriore o posteriore e al carico trasportato in quel momento. Per la maggior parte delle vetture standard la pressione ottimale si colloca in una forbice compresa tra 2,2 e 2,5 bar, ma il riferimento da prendere in considerazione resta sempre il libretto di uso e manutenzione del veicolo.

I rischi tecnici e le conseguenze economiche

Le ripercussioni di una pressione non corretta si manifestano su più fronti, partendo dalla sicurezza del veicolo. Una gomma sgonfia allunga sensibilmente gli spazi di frenata e aumenta il rischio di aquaplaning quando l'asfalto è bagnato: due fattori che possono trasformare una manovra ordinaria in una situazione potenzialmente pericolosa. Gli pneumatici che lavorano con valori inferiori a quelli previsti tendono, inoltre, a surriscaldarsi durante le percorrenze prolungate. E il calore eccessivo rappresenta una delle cause principali dello scoppio improvviso di una gomma in autostrada.

La pressione eccessiva produce effetti altrettanto dannosi, anche se di natura diversa. La superficie di contatto con il manto stradale si riduce, l'usura diventa irregolare e l'aderenza viene compromessa, soprattutto quando la strada presenta buche o tratti sconnessi. Sul piano economico, gli pneumatici non gonfiati correttamente provocano un aumento dei consumi di carburante che può raggiungere il 4%: una percentuale che si traduce in uno spreco stimato intorno ai 400 euro annui per ogni veicolo.

A questi costi diretti vanno aggiunti quelli legati alla sostituzione anticipata delle gomme, dato che un'usura irregolare riduce la vita dello pneumatico anche di diverse migliaia di chilometri. L'aspetto ambientale completa il quadro: i veicoli che consumano più carburante immettono nell'atmosfera maggiori quantità di CO₂, contribuendo all'aggravamento dell'inquinamento urbano e all'incremento delle emissioni nocive.

Contatti:

Continental

Sito web: https://www.continental-pneumatici.it/tire-knowledge/tire-pressure/

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Continental