Rapporto Trimestrale Bitget: la Visione UEX si concretizza attraverso Exchange, Wallet e l'Ecosistema Onchain

VICTORIA, Seychelles, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, il più grande Universal Exchange (UEX) al mondo, ha pubblicato il suo Rapporto di Trasparenza del terzo trimestre 2025, mettendo in luce un trimestre caratterizzato da innovazione, crescita degli utenti e maggiore trasparenza finanziaria.

In occasione del suo settimo anniversario, Bitget ha introdotto l'UEX, un modello di trading di prossima generazione che unifica spot, futures, staking, pagamenti e accesso onchain in un'unica piattaforma. Il concetto è passato dalla visione alla realtà nel 3° trimestre, con l'exchange che ha implementato nuove integrazioni, espanso il suo ecosistema e consolidato la sua posizione come una delle piattaforme più trasparenti e affidabili del settore.

Anche Bitget Onchain ha ottenuto un forte interesse, espandendosi a Ethereum, Solana, BSC e Base, superando al contempo i 113 milioni di dollari di volume di trading giornaliero. L'aggiornamento ha introdotto Onchain Signals, uno strumento basato sull'IA che traccia le attività di alta qualità e fornisce avvisi sui token in tempo reale. Con questo traguardo, Bitget ha dimostrato la sua capacità di unire l'affidabilità tipica di un exchange centralizzato (CEX) con l'accessibilità della DeFi, il tutto sotto l'infrastruttura dell’Universal Exchange (UEX).

Il dominio della società nel settore dei derivati ha continuato a dettare il passo a livello globale. Bitget ha mantenuto la sua posizione nella top tre per l'open interest di Bitcoin ed Ethereum, supportato da una profonda liquidità e un’alta partecipazione istituzionale. Secondo il Market Data Deep-Dive di CoinDesk, Bitget ha registrato una media di 750 miliardi di dollari di volume di trading mensile e ha superato gli 11,5 trilioni di dollari nei trade cumulativi di derivati, classificandosi al primo posto per la profondità del mercato spot di ETH e SOL e al secondo per BTC. Allo stesso modo, il report “Crypto Derivatives 101” di Bitcoin.com ha messo in luce Bitget tra gli exchange di derivati con le migliori performance, trainando il volume globale e l'innovazione infrastrutturale. Inoltre, il Centralized Crypto Exchanges Market Share Report di CoinGecko ha collocato Bitget tra i principali exchange a livello mondiale per quota di mercato dei derivati e attività degli utenti, sottolineando la sua crescita costante trimestre dopo trimestre e la sua crescente influenza nel panorama del trading.

A livello esterno, il concetto dell’Universal Exchange di Bitget è ora riconosciuto come un progetto per la prossima era degli exchange. Nel rapporto di Animoca Brands, "Exchanges' Next Phase: Reaching the Mainstream", Bitget è stato presentato come un punto di riferimento su come gli exchange centralizzati possono evolversi in gateway olistici che collegano DeFi, TradFi e asset del mondo reale (RWA). Il rapporto ha sottolineato la visione UEX di Bitget come un modello di connettività universale e di trasparenza.

Bitget ha continuato ad espandere i collegamenti tra i mercati crypto e quelli tradizionali. Attraverso una partnership con Ondo Finance, gli utenti possono ora accedere ad azioni ed ETF statunitensi tokenizzati. Allo stesso tempo, il lancio dei Futures su Azioni con margine USDT consente l'esposizione azionaria 24 ore su 24, senza un conto di intermediazione. Nel frattempo, Bitget Wallet ha rafforzato la sua posizione in America Latina lanciando una carta crypto collegata a Mastercard senza commissioni e integrando la rete di pagamenti Pix del Brasile per le transazioni in stablecoin presso milioni di commercianti.

Gracy Chen, CEO di Bitget, ha dichiarato: "La nostra evoluzione come Universal Exchange riflette un principio semplice: il costante progresso per servire al meglio i nostri utenti. Ogni traguardo, dall'UEX alla migrazione di BGB a Morph, da GetAgent alle azioni tokenizzate, mira a creare un futuro in cui l'accesso agli asset digitali sia fluido, intelligente e senza confini. Non stiamo solo costruendo un exchange; stiamo plasmando il modo in cui le persone di tutto il mondo vivranno la finanza nell'era Web3."

Il rapporto del 3° trimestre di Bitget riflette un ecosistema universale in movimento, che collega la finanza centralizzata e decentralizzata, approfondisce l'integrazione con il mondo reale e riafferma il suo impegno per la trasparenza mentre guida la prossima fase di crescita del Web3.

Trovate il rapporto completo qui.

A proposito di Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di Copy Trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute. Bitget Wallet è uno dei principali portafogli crypto non-custodial che supporta oltre 130 blockchain e milioni di token. Offre trading multi-chain, staking, pagamenti e accesso diretto a oltre 20,000 dApp, con swap avanzati e approfondimenti di mercato integrati in un'unica piattaforma.

Bitget sta promuovendo l'adozione delle criptovalute attraverso delle partnership strategiche, come nel ruolo di Partner crypto ufficiale di LALIGA, il campionato di calcio più importante al mondo, nei mercati EASTERN, SEA e LATAM. In linea con la sua strategia di impatto globale, Bitget si è unita all'UNICEF per sostenere l'educazione alla blockchain di 1.1 milioni di persone entro il 2027. Nel mondo degli sport motoristici, Bitget è partner esclusivo della MotoGP™, uno dei campionati più emozionanti al mondo.

Avviso di rischio: i prezzi degli asset digitali sono soggetti a fluttuazioni e possono subire una notevole volatilità. Si consiglia agli investitori di allocare soltanto i fondi che possono permettersi di perdere. Il valore di ogni investimento può risentirne ed esiste la possibilità che gli obiettivi finanziari non vengano raggiunti o che il capitale inizialmente investito non venga recuperato. Occorre sempre richiedere una consulenza finanziaria indipendente e considerare attentamente l'esperienza e la posizione finanziaria personale. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Bitget non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria. Per ulteriori informazioni, consulta le nostre Condizioni di utilizzo .

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8493784-8f62-4d8a-ba9e-44c894aa26fb/it

Per richieste dei media, contatta: media@bitget.com

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.