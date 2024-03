Rivoluzione Phygital: Così Naoi e Gregorio Martinelli Da Silva Reinventano la Fidelizzazione Clienti

Naoi, guidata da Gregorio Martinelli Da Silva, ridefinisce il rapporto tra brand e clienti e apre le porte all’era phygital.

Milano, 5 Marzo 2024. In un mondo sempre più connesso e competitivo la rivoluzione phygital avrà un ruolo sempre più determinante per il futuro della fidelizzazione dei client i, settore in cui Naoi, sotto la guida di Gregorio Martinelli Da Silva, si pone all’avanguardia.

La fusione tra le dimensioni fisiche e digitali trova nuova linfa, grazie all'adozione innovativa della blockchain e dell'intelligenza artificiale.

La blockchain non solo garantisce sicurezza e trasparenza senza precedenti ma apre anche nuove strade per l'engagement dei clienti.

Cosa fa Naoi

Fondata da Gregorio Martinelli Da Silva, NAOI è la prima start-up italiana che utilizza blockchain e AI per innovare nel settore della fidelizzazione clienti.

Offre una evoluta piattaforma per aziende di diversi settori con la quale creare e gestire community, dando la possibilità di creare interconnessioni tra realtà apparentemente distanti.

L’obiettivo è quello di portare la comunicazione con i clienti ad un livello sempre più personalizzato. In questo modo i brand possono guardare alla community come gruppo di persone da valorizzare e da mettere al centro del progetto di business, abbattendo le barriere tra azienda e consumatore.

Al centro di questa rivoluzione un ecosistema

“Portare la community nel Web3 permetterà di personalizzare l'esperienza di ogni cliente in tempo reale, con la possibilità per le aziende di sviluppare soluzioni in maniera indipendente o in partnership con altre realtà dell’ecosistema NAOI”, afferma Gregorio Martinelli Da Silva, CEO e Founder della startup.

NAOI non è quindi una semplice piattaforma di fidelizzazione; è un movimento verso un futuro in cui le aziende e i clienti si connettono in modo più profondo e interattivo.

Gregorio Martinelli Da Silva: “Un passo avanti con il Web3”

Non c’è dubbio che il Web3 rappresenta la prossima evoluzione di Internet, caratterizzata dall'uso di tecnologie decentralizzate che permettono di creare un'esperienza online completamente nuova.

Questo ambiente consente lo sviluppo di applicazioni che operano su una rete blockchain, offrendo maggiore sicurezza e controllo ai suoi utenti.

Nel contesto della fidelizzazione dei clienti, il Web3 permette di creare sistemi di reward innovativi e personalizzati attraverso l'uso di token e smart contracts, migliorando l'engagement e la lealtà del cliente verso il brand.

Rivalutiamo gli NFT

“il grande interesse che si era creato attorno agli NFT ha generato un grande entusiasmo iniziale sfociato poi in uno scetticismo che ancora oggi in parte permane. Tutte le grandi innovazioni passano per un momento di aggiustamento e questo vale anche per gli NFT, e il mercato lo ha capito. Questo strumento sta prendendo sempre più la forma che ci aspettavamo, tant’è che anche noi lo vogliamo utilizzare come punto di partenze per introdurre aziende e utenti al Web3. Una nuova interessante funzionalità è in fase di studio, ma non posso aggiungere dettagli” Afferma Gregorio Martinelli Da Silva.

Questi token non fungibili non solo simboleggiano l’appartenenza a una community, ma permettono di entrare in un mondo di vantaggi ed esperienze esclusive.

Naoi: il futuro è già qui

Sotto la guida di Gregorio Martinelli Da Silva, l'azienda si propone sul mercato europeo come il partner di riferimento per entrare nel Web3.

Con un approccio innovativo e un'attenzione primaria alle esigenze e ai desideri dei clienti, Naoi si presenta come la start-up più interessante nel settore della fidelizzazione.

Un viaggio entusiasmante verso un futuro di relazioni inedite tra brand e consumatori, dove l'esperienza assume un ruolo centrale.

Per maggiori informazioni

Scopri di più su Naoi e su come può aiutarti a fidelizzare i tuoi clienti: visita il sito web ufficiale https://Naoi.it/ o scrivi a info@Naoi.it