Rockwell Automation pubblica il proprio Report sulla Sostenibilità 2023 che illustra i progressi e risultati ottenuti

BRUXELLES, 23 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation ha pubblicato oggi il proprio Report sulla Sostenibilità 2023 che illustra nel dettaglio i progressi e risultati ottenuti dall'azienda nell'ambito della sostenibilità, ma anche il modo in cui Rockwell Automation collabora con l'industria manifatturiera e con le comunità di tutto il mondo al fine di generare un impatto e un cambiamento sostenibili.

Con sede a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation fornisce soluzioni per l'automazione industriale e la trasformazione digitale ad aziende di produzione di oltre 100 paesi.

"Da oltre 120 anni miglioriamo l'efficienza dei processi industriali, anche tramite l'ottimizzazione di risorse scarse", ha commentato Blake Moret, Presidente & CEO di Rockwell Automation. "Oggi, la nostra tecnologia e competenza aiutano i produttori dei diversi settori ad affrontare la complessa sfida di produrre prodotti di alta qualità su larga scala, minimizzando al tempo stesso gli impatti negativi sull' ambiente.

Le tecnologie di smart manufacturing giocano un ruolo cruciale nel promuovere il raggiungimento di obiettivi ESG (Environmental, Social e Governance) di sostenibilità. I risultati dell'ottava edizione del rapporto annuale° State of Smart Manufacturing Report indicano che il fattore che spinge le aziende a perseguire politiche e programmi di sostenibilità e di ESG è il miglioramento della propria efficienza, confermando che la sostenibilità è fondamentale per il miglioramento operativo e la reddittività.

I progressi di Rockwell Automation nel 2023 per raggiungere gli obiettivi ESG

Oltre a mostrare come Rockwell Automation riesca a supportare gli sforzi di sostenibilità dei clienti con i suoi prodotti e soluzioni innovative e sostenibili, il report evidenzia anche le iniziative e programmi ESG dell'azienda che stanno rendendo Rockwell Automation più sostenibile, promuovendo al tempo stesso una cultura che permette ai lavoratori di operare in modo sicuro, sostenibile e responsabile.

Nel 2020, Rockwell Automation ha annunciato il proprio obiettivo di essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2030 (emissioni Scope 1 e 2). Il report illustra il lavoro svolto dall'azienda per il raggiungimento di questo obiettivo e include delle informazioni sulla linea di base delle emissioni Scope 3 di Rockwell Automation, spiegando che le emissioni indirette della propria catena del valore rappresentano il 99% della sua impronta di carbonio Scope 3.

Il report mette in evidenza le nuove iniziative ESG per il 2023, tra cui rientrano:

Collaborazioni per costruire delle comunità sostenibili

L'industria manifatturiera avanzata sta generando una domanda di persone che abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per ottimizzare la tecnologia, sebbene la carenza di forza lavoro e di competenze continui ad avere un impatto sulle le aziende di ogni settore. Il Report sulla Sostenibilità 2023 sottolinea il lavoro che l'azienda sta svolgendo per contribuire alla creazione di una forza lavoro qualificata e impegnata e che non abbia problemi nell'utilizzare questi strumenti. Inoltre, il report mostra l'importanza delle collaborazioni con governi, gli istituti educativi e l'industria, allo scopo di creare una forza lavoro con le giuste abilità e competenze sia nel presente, sia nel futuro.

"In un periodo in cui la carenza di manodopera e di competenze si ripercuote sulle aziende produttrici di ogni settore, consentire alle persone di familiarizzare con le più recenti tecnologie e offrire loro opportunità di continuare ad aggiornarsi può fare la differenza tra il successo e il fallimento " ha commentato Moret.

Ha poi aggiunto: "Quando un approccio che mette al centro il fattore umano viene applicato all'implementazione delle tecnologie, riscontriamo miglioramenti in quasi tutti gli aspetti delle attività produttive, dall'efficienza alla sicurezza dei lavoratori, con risultati che hanno un impatto positivo sia sui profitti che sulla sostenibilità".

Per maggiori informazioni, si può consultare il Report sulla sostenibilità per il 2023 di Rockwell Automation.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/4501443/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rockwell-automation-pubblica-il-proprio-report-sulla-sostenibilita-2023-che-illustra-i-progressi-e-risultati-ottenuti-302040447.html