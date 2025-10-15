circle x black
Roma, XVI Edizione del Festival della Diplomazia: Arrivano le video-conversazioni “Simboli, condizioni, cause ed effetti: Il costo dei principi”, ideata e condotta da Michele Gerace

15 ottobre 2025 | 10.01
LETTURA: 2 minuti

Roma, 14 ottobre 2025 — La XVI edizione del Festival della Diplomazia si terrà a Roma dal 14 al 24 ottobre 2025, confermandosi come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al dialogo globale e alla cultura della complessità.

Il Festival della Diplomazia 2025 offrirà un ampio calendario di incontri, tavole rotonde e conversazioni, con eventi in presenza e online, trasmessi in diretta o in differita sul sito ufficiale del Festival ( www.festivaldelladiplomazia.eu ) e sul canale YouTube DiplomacyChannel.

Le nuove produzioni online: “Il costo dei principi” e “Dazi, prezzi ed altri screzi”

Tra gli appuntamenti digitali di maggior rilievo, spicca la nuova serie di video-conversazioni “Simboli, condizioni, cause ed effetti: Il costo dei principi”, ideata e condotta da Michele Gerace, fondatore della Scuola della Complessità.

Il format propone 14 video-conversazioni, in programma sul sito del Festival ogni giorno alle ore 13:00 (e in alcuni casi anche alle 19:00), offrendo un viaggio transdisciplinare tra scienza, cultura e valori.

L’obiettivo è esplorare, da prospettive differenti, il significato profondo dei principi: cosa significa averne uno, difenderlo e pagarne il prezzo. Ogni principio comporta un costo — in libertà, responsabilità, salute, tempo o denaro — ma rappresenta anche la base della nostra convivenza civile.

I protagonisti di questa straordinaria rassegna di pensiero saranno:

Silvia Andreoli, Paolo D’Achille, Rosita D’Angiolella, Andrea Carandini, Andrea Cangini, Francesco Cicione, Cristina Costarelli, Ferruccio De Bortoli, Federico Iadicicco, Andrea Monda, Narciso Mostarda, Lucia Ronchetti, Roberto Sgalla e Giorgio Vallortigara.

Accanto a questa rubrica, il Festival proporrà anche la serie di video lezioni curate da Carmine Soprano, economista e docente presso l’Università di Roma Tor Vergata, dal titolo:

“Dazi, prezzi ed altri screzi – Geopolitica ed economia al tempo di Donald Trump”, in programma ogni giorno alle ore 15:00.

Un approfondimento lucido e documentato sui rapporti tra economia e politica nell’epoca del protezionismo globale.

Un Festival in evoluzione continua

Attraverso queste nuove proposte digitali e un ricco programma di eventi dal vivo, la XVI edizione del Festival della Diplomazia rinnova la sua missione: creare ponti tra le discipline, i linguaggi e le culture, promuovendo il dialogo come strumento di comprensione e cooperazione tra i popoli.

Tutti i contenuti e gli aggiornamenti del Festival sono disponibili su:

www.festivaldelladiplomazia.eu

YouTube: DiplomacyChannel

Social: Instagram, LinkedIn, Facebook – @FestivaldellaDiplomazia

Contatti:
Immediapress
Ufficio Stampa Festival della Diplomazia 2025
Email: press@festivaldelladiplomazia.eu
Sito web: www.festivaldelladiplomazia.eu


Emiliano Belmonte
Giornalista I Addetto Stampa
email emiliano.stampa@gmail.com

Tag
Festival della Diplomazia dialogo globale cultura della complessità video conversazioni Simboli condizioni cause ed effetti Il costo dei principi
