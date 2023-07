A Parma da Il Materasso il sistema letto diventa artigianale e su misura

Anselmo Benassi, titolare del noto negozio Il Materasso: «Modelli realizzati artigianalmente come un vestito su misura con altezze, portanze e cover personalizzabili in base alle proprie esigenze»

Parma, 7/07/2023 - Il materasso? È come un vestito su misura. La qualità e il prezzo sono infatti importanti ma ciò che conta è la personalizzazione del prodotto, meglio se realizzato artigianalmente come conferma Anselmo Benassi, titolare de Il Materasso di Parma, negozio specializzato nella vendita di materassi, letti, reti e poltrone motorizzate: «Ogni individuo ha specifiche e particolari esigenze di riposo e nel nostro punto vendita offriamo la possibilità di provare anche più volte le varie tipologie di materassi prima dell’acquisto, verificando quella che più rispetta le proprie esigenze. Spesso, infatti, le persone acquistano materassi spinti più dall’offerta sul prezzo o da vendite emozionali, quando in realtà la scelta deve essere fatta con criterio perché non esiste il materasso migliore in assoluto».

Modelli diversi che nel negozio guidato da Benassi vanno oltre i grandi marchi del made in Italy: «Abbiamo creato una nostra linea di materassi realizzati artigianalmente in Italia - spiega Benassi -. Modelli ergonomici che possono essere personalizzati con cover o altezze diverse. Il valore aggiunto di questi modelli è la possibilità di scegliere non solo materiali diversi come lattice, molle e memory foam ma anche il rivestimento e il tessuto tra cover naturali, anallergiche e traspiranti».

Materassi artigianali che possono avere anche una portanza differenziata per qualsiasi tipo di rete: «Grazie a un sistema collaudato consentono di supportare due capacità di accoglienza per diverse esigenze di rigidità e morbidezza - sottolinea Benassi -. In pratica si uniscono due materassi singoli con caratteristiche diverse che vengono poi confezionati con una cover unica». Il risultato sono modelli specifici per ogni singola esigenza: «Abbiamo iniziato a proporre materassi artigianali alla clientela dopo aver capito che le caratteristiche dei brand top di gamma potevano essere migliorate - conclude Benassi -. Abbiamo quindi puntato sulla personalizzazione e sulla naturalità delle cover per i nostri prodotti a marchio “Il materasso”: per esempio quelli al 100% a base di canapa naturale sono molto più asciutti e resistenti del classico cotone: materassi che, di fatto, non hanno nulla da invidiare ai brand più blasonati».

CONTATTI: https://www.materasso-parma.it/