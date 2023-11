L’idratazione un prezioso rimedio per contrastare l’irregolarità intestinale

Il dottor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, consiglia almeno 1,5 litri d’acqua al giorno, una dieta ricca di fibre e una buona attività fisica contro la stitichezza

Milano, 15 novembre 2023 – La sedentarietà in ufficio, i cambiamenti stagionali e le abitudini alimentari altalenanti, sono tutti fattori che possono portare ogni anno milioni di Italiani a dover affrontare un fastidioso problema, l’irregolarità intestinale. Sono soprattutto le donne a soffrirne a causa delle frequenti oscillazioni ormonali che rendono ancora più faticoso questo periodo. Per combattere i fastidi legati alla stipsi, uno degli alleati fondamentali è sicuramente una corretta idratazione.

Numerosi studi hanno evidenziato come un maggiore consumo di acqua possa contribuire a regolarizzare l’intestino. Le persone, in buona salute, ma con minori livelli di idratazione possono, infatti, essere più soggette a problemi di stitichezza.

“Un valido aiuto per cercare di alleviare i fastidi legati alla stipsi, giunge sicuramente dall’acqua.” – commenta il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, e aggiunge – “Un’adeguata idratazione, soprattutto nei periodi di freddo intenso, è una delle migliori soluzioni, non solo per garantire il benessere di tutto il corpo, ma anche per aiutare l’intestino a svolgere regolarmente le proprie funzioni. L’acqua facilita la stimolazione dei processi digestivi aumentando così la velocità di svuotamento dello stomaco e favorendo il transito intestinale. Assumere almeno 1,5 litri d’acqua al giorno può quindi aiutare a contrastare questo antipatico disturbo”.

Tra le acque minerali ne esistono alcune che hanno caratteristiche organolettiche in grado di favorire la digestione. Sono particolarmente indicate quelle ricche di bicarbonato, che determinano tempi di permanenza del cibo nello stomaco più ridotti, e quelle ricche di solfato, in grado di stimolare la secrezione di enzimi digestivi da parte di fegato e pancreas.

Rimanere ben idratati, avere una dieta ricca di fibre e abbinare ad uno stile di vita sano una buona attività fisica, sono stimoli importanti per il metabolismo e strumenti fondamentali contro la stipsi.

Fonti

Low fluid intake lowers stool output in healthy male volunteers; A G Klauser, A Beck, N E Schindlbeck, S A Müller-Lissner; 1990

Water supplementation enhances the effect of high-fiber diet on stool frequency and laxative consumption in adult patients with functional constipation; M Anti, G Pignataro, A Armuzzi, A Valenti, E Iascone, R Marmo, A Lamazza, A R Pretaroli, V Pace, P Leo, A Castelli, G Gasbarrini; 1998

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

Contatti:

Responsabile relazioni esterne

Gruppo Sanpellegrino

Prisca Peroni

prisca.peroni@waters.nestle.com

Tel: 02 3197.1

Ufficio Stampa MSL Italia

Marco Rivetta

marco.rivetta.ext@mslgroup.com

Tel: 02 7733 6280