Salute e design grazie alla luce LED che elimina virus e batteri: Biovitae e Light On Your Side al CES di Las Vegas

Roma, 5 gennaio 2024 – Si chiama Charlie&Greta, la cuccia smart per animali autosanificante e antiodore che, grazie all’integrazione con Biovitae, contribuisce a creare ambienti in cui animali domestici e persone possono convivere con un basso rischio di infezioni virali e batteriche. Light On Your Side realizza prodotti sanificanti e smart che utilizzano Biovitae, una speciale tecnologia LED microbicida efficace su batteri, virus e funghi. Charlie&Greta sarà presente al padiglione italiano del CES di Las Vegas, il più grande e importante evento tech al mondo, in programma dal 9 al 12 gennaio 2024, nell’ambito della missione guidata dall’ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

«Oggi siamo molto più consapevoli del rischio delle infezioni microbiche, anche in casa le azioni di pulizia e sanificazioni sono sempre più frequenti e a volte aumentano lo stress» spiega Chiara Cavallo, direttore marketing e comunicazione di Biovitae. «Anche gli animali domestici che vivono con noi possono essere portatori di microbi e parassiti e fonte di infezioni e allergie per l'uomo. In particolare, la cuccia dell'animale domestico è uno dei punti dove più facilmente si annidano i germi che sono spesso causa anche dei cattivi odori che provengono dal pelo dell’animale. L'azione microbicida continua di Biovitae controlla la carica microbica, riduce i cattivi odori e protegge anche il cane o il gatto da funghi e infezioni esterne. Light On Your Side ha l’obiettivo di facilitare le pratiche quotidiane di sanificazione degli oggetti trasformandole in un atto facile, sicuro e sostenibile e, perché no, più bello».

La cuccia di Light on Your Side, disponibile nella sua prima versione letto con imbottitura memory foam, integra all’interno di una leggera struttura in legno la tecnologia sanificante Biovitae che agisce sul tessuto trattato con un materiale microbo repellente e lo rende idrofobo, antimacchia e anti-odore. È inoltre equipaggiata con sensori per monitorare la presenza, il peso, il battito cardiaco e il respiro dell'animale.

I prodotti della linea pet Charlie & Greta sono pronti per fare il loro debutto sul mercato nel 2024: ma sono già in progetto diverse soluzioni che uniscono sicurezza e design nel settore del life style, casa, baby care, pet, viaggio e tempo libero.

La tecnologia Biovitae

I metodi convenzionali di sanificazione ambientale comprendono la sanificazione chimica e l’uso di raggi ultravioletti, metodi che non possono essere utilizzati in ambienti occupati da persone o animali e hanno un impatto ambientale significativo. Con i dispositivi di sanificazione e illuminazione LED Biovitae è possibile abitare spazi costantemente protetti, senza i rischi e le controindicazioni dei tradizionali sistemi di sanificazione. Bassi consumi energetici, nessuna emissione di sostanze chimiche, nessuna pericolosa radiazione ultravioletta: il potere germicida dei dispositivi di sanificazione a LED di Biovitae si basa sull’azione di una speciale combinazione multipla di frequenze luminose dello spettro visibile in grado di eradicare virus, batteri, funghi e spore e prevenire le allergie di origine batterica in maniera totalmente sicura. Una tecnologia capace di offrire un efficace sistema di sanificazione continua degli ambienti, anche quando frequentati da persone e animali, e che sostituisce i normali sistemi di illuminazione perché emette una luce bianca LED perfettamente identica a quella dei comuni dispositivi di illuminazione.

Biovitae è un marchio di proprietà di Nextsense Srl, una Pmi Innovativa del gruppo P&P Patents & Technologies, focalizzata sullo sviluppo di brevetti e prodotti nell’ambito del controllo e della prevenzione delle infezioni (IPC – Infection Prevention and Control). L’azienda, che ha sedi a Salerno e Roma, opera nel campo della ricerca traslazionale con lo scopo di tradurre scoperte scientifiche in applicazioni pratiche a beneficio della salute umana e del miglioramento della qualità della vita. Biovitae è stata testata e validata sui principali ceppi batterici e virali e, nel 2020, uno studio multicentrico condotto sul SARS-Cov2 dai tre laboratori militari Italiano (ISBD-Istituto di Scienze Biomediche della Difesa), tedesco e svedese ha dimostrato la capacità delle frequenze dello spettro visibile, emesse da Biovitae di abbattere il SARS-CoV-2, fino al 99,8% in 45 minuti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo in peer-review sul Journal of Photochemistry and Photobiology nel novembre 2021.

Maggiori informazioni su: biovitae.it