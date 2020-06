Inaugurazione Spazio Sentinella

Sant’Oreste, 11 settembre 2019 - A pochi mesi dall’annuncio dell’iniziativa, lo Spazio Salute Donna “La Sentinella” è realtà.

Sabato 14 settembre saranno inaugurati i locali, messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Sant’Oreste (RM), dove prenderà vita il laboratorio auto gestito da donne per la salute femminile.

Uno spazio dedicato a chi non rientra nello screening di prevenzione del sistema sanitario nazionale, in cui verranno offerte prestazioni specialistiche gratuite per la prevenzione dei tumori femminili.

Promuovere e diffondere una cultura di prevenzione della salute e il benessere delle donne è lo scopo del progetto “La Sentinella”, perché i tumori femminili si possono combattere, agendo in modo tempestivo.

La concretizzazione del progetto è stata resa possibile grazie ad un importante contributo della “Susan Komen Italia”, associazione da anni in prima linea nella lotta ai tumori al seno, ai fondi raccolti attraverso una campagna di crowdfunding e alla partecipazione attiva e solidale delle tante associazioni locali.

Un grazie in particolare va al Comune di Sant’Oreste e a tutta la sua comunità che, sin dal primo momento, ha sostenuto Donne in Movimento APS nel portare avanti il progetto "La Sentinella”.

Lo Spazio Salute Donna "La Sentinella”, situato in uno storico Palazzo del Comune di Sant’Oreste, in Corso Umberto I, sarà aperta due volte alla settimana (lunedi/giovedì).

Diverse le prestazioni offerte:

1) l’orientamento sui servizi sanitari pubblici e privati della provincia di Roma;

2) prestazioni specialistiche, come visite ginecologiche, visite senologiche, ecografie mammarie ed ecografie ginecologiche;

3) “We go together”, un servizio di accompagnamento per controlli specialistici presso ospedali fuori Regione;

4) attività body mind, quali trattamenti shiatsu, corsi di autoshiatzu, corsi di nordic walking;

5) seminari educativi sulla cosmesi oncologica, sulla nutrizione e sulle tecniche oncoplastiche.

Per informazioni:

Giulia Diamanti

Presidente “Associazione Donne in Movimento”

Cell. 3208336668