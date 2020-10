Veritas Intercontinental chiude un nuovo finanziamento da 5 milioni di Euro per potenziare la propria leadership nella genomica preventiva

- L'investimento è guidato da Charme Capital Partners e Amadeus Capital Partners

- Con questo nuovo round di finanziamento , Veritas Intercontinental ha raccolto capitale di crescita superiore a 20 milioni di euro

MADRID, 16 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Veritas Intercontinental, leader nell'applicazione della medicina genomica preventiva, ha completato un nuovo finanziamento da 5 milioni di Euro che rafforza la sua espansione internazionale e lo sviluppo di nuove risorse operative e tecnologiche.

Il ciclo di Serie B è stato guidato da Charme Capital Partners e Amadeus Capital Partners, che hanno sostenuto la società sin dalla sua fondazione nel 2018. A questo ciclo partecipano Stemar Capital Partners e Graham Snudden, insieme ad altri investitori specializzati nel settore sanitario.

Veritas Intercontinental ha l'obiettivo di garantire l'accesso alla medicina preventiva avanzata attraverso il Sequenziamento del genoma completo, che a suo avviso sostituirà tutti gli altri test genetici. Il suo test myGenome è l'unico in grado di fornire a soggetti sani informazioni su oltre 650 malattie e condizioni.

"Il rinnovato sostegno di Charme e Amadeus, insieme ai nostri nuovi investitori, conferma il successo iniziale e il grande potenziale della nostra azienda", ha dichiarato Javier de Echevarría, CEO e co-fondatore di Veritas Intercontinental. "Ci consentirà di mettere il Sequenziamento del genoma completo a disposizione di milioni di persone in tutto il mondo. Siamo entusiasti di accogliere i nostri nuovi partner in questo incredibile viaggio."

Per Francisco Churtichaga, partner di Charme Capital Partners e Presidente di Veritas Intercontinental, "il rinnovato impegno nei confronti di Veritas Intercontinental rafforza la nostra presenza nel settore delle biotecnologie e in particolare nella genomica mirata a soggetti sani, che darà un impulso definitivo alla medicina preventiva e personalizzata, cambiando il modo in cui oggi vediamo la gestione sanitaria."

Andrea Traversone, Managing Partner di Amadeus Capital Partners, afferma: "La pandemia di Covid-19 ha portato in primo piano l'importanza della genomica, che offre nuove soluzioni a chi cerca un trattamento personalizzato. Veritas Intercontinental riunisce il meglio della genomica, dei big data e dell'intelligenza artificiale. La loro applicazione preventiva avanzata nel sequenziamento del genoma completo in soggetti sani è già un modello a livello mondiale".

Negli ultimi due anni, Veritas Intercontinental ha completato il trasferimento di tutte le sue operazioni dagli Stati Uniti all'Europa, consolidando il suo percorso indipendente completato di recente con l'apertura di un nuovo laboratorio in Spagna. Veritas Intercontinental ha ottenuto il primo successo grazie ai suoi accordi di partenariato con alcune delle principali istituzioni sanitarie del mondo, come la Clínica Universidad de Navarra in Spagna, il Centro Médico Imbanaco in Colombia, l'Albert Einstein Hospital – Genomika lab in Brasile e The 90s Study nel Regno Unito.

Sfruttando la propria leadership nell'applicazione della medicina genomica preventiva (myGenome), Veritas ha ampliato la propria offerta nel campo della medicina materno-fetale (myNewBorn e myPrenatal NIPT), dell'oncologia (myCancerRisk) e della medicina cardiovascolare (myCardio), diventando così il punto di riferimento per i servizi avanzati di genomica.

Informazioni su Veritas

Veritas Intercontinental è stata creata nel 2018 da Javier de Echevarría, CEO di Veritas, dal Dott. Luis Izquierdo (Chief Medical Officer) e dal Dott. Vincenzo Cirigliano (Chief Technical Officer), come spin-off di Veritas Genetics, una società fondata nel 2014 dal Prof. George Church, uno dei pionieri nella genomica personale. Veritas è nata con l'obiettivo di rendere il sequenziamento del genoma e l'interpretazione clinica disponibili a tutti come strumento per prevenire le malattie e migliorare la salute e la qualità della vita. Sin dalla sua nascita, Veritas Intercontinental ha guidato l'attività e lo sviluppo di Veritas in Europa, America Latina, Medio Oriente e Giappone.

Informazioni su Charme Capital

Charme Capital, con sede a Londra, Milano e Madrid, gestisce Charme Funds, istituita nel 2003 da Luca e Matteo di Montezemolo e supportata da una combinazione esclusiva di investitori istituzionali e imprenditoriali. Gli impegni totali contratti sin dall'inizio sono stati superiori a 1 miliardo di Euro, con una strategia di investimento paneuropea in società con forte potenziale di crescita e sviluppo internazionale. Il fondo Charme III è stato lanciato nel 2015 con una strategia di investimento paneuropea mirata al segmento di mercato intermedio e a un'ampia gamma di settori, in particolare nel Regno Unito, in Spagna e in Italia. Si rivolge a società di medie dimensioni in rapida crescita con valutazioni comprese tra i 100 e i 500 milioni di Euro, per cui è prevista la collaborazione con azionisti e team dirigenziali al fine di realizzare il loro pieno potenziale e concretizzare una crescita trasformativa, sia organicamente che attraverso operazioni di fusione e acquisizione. Questo approccio consente alle aziende di rafforzare le proprie posizioni sul mercato e, in molti casi, di espandersi a livello internazionale.

Informazioni su Amadeus Capital Partners

Amadeus Capital Partners è un investitore tecnologico globale. Dal 1997, l'azienda ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari per gli investimenti, che sono andati a sostegno di oltre 160 aziende. Con una vasta esperienza e un'ottima rete, il team di investitori e imprenditori di Amadeus condivide la passione per il potere trasformativo della tecnologia. Tra le aziende all'avanguardia da noi sostenute:

ForeScout

Graphcore

Igenomix

IndiaMART

Apple

, fornitore di sicurezza informatica;, innovatori nei microprocessori intelligenti; la società di test genetici per la fecondazione in vitro,, il mercato online B2B; e la società di riconoscimento vocale VocalIQ (acquisita da).

