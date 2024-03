Sano, gustoso e gluten free? Il baccalà norvegese è l’ingrediente ideale per un menù a prova di celiaci!

•Un alimento sano, sostenibile e gustoso perfetto anche per chi deve seguire una dieta senza glutine

Milano, 5 marzo 2024 – Si parla sempre più spesso di gluten free. L’attenzione su questo tema è aumentata negli ultimi anni con il crescere di persone celiache che ha inevitabilmente portato la necessità di garantire la disponibilità di prodotti, cucine e ambienti dove chi ne ha bisogno, possa seguire una dieta senza glutine.

Per chi soffre di celiachia o intolleranza al glutine, la terapia più corretta è seguire in modo rigoroso un regime alimentare gluten free, eliminando completamente dalla propria tavola tutti quegli alimenti che contengono anche solo piccole quantità di glutine. Oltre a queste attenzioni, non bisogna dimenticare che, anche per coloro che soffrono di celiachia, seguire una dieta varia ed equilibrata con le giuste quantità rimane sempre alla base di un corretto stile di vita.

Dieta gluten free: cosa mangiare? Tra gli alimenti senza glutine rientra naturalmente il pesce, tra cui c’è anche il baccalà norvegese, un prodotto che grazie alle sue proprietà nutritive rappresenta una cucina sana e versatile, ideale anche per ricette gluten free. Apprezzato per il sapore caratteristico e le carni compatte può essere cucinato in tanti modi diversi con l’aggiunta di pochi ingredienti – rigorosamente gluten free - per lasciare intatto il gusto inconfondibile e realizzare piatti appetitosi.

Il baccalà norvegese segue un processo produttivo naturale dall'inizio alla fine: ciò garantisce la sua consistenza unica e il sapore unico. Pochi sono gli ingredienti: il miglior merluzzo, il sale, il tempo e la maestria degli artigiani norvegesi. È infatti tutta una questione di conoscenza ed esperienza, che in Norvegia vengono tramandate di generazione in generazione.

Nel corso degli anni, infatti il metodo di lavorazione si è modernizzato, ma il prodotto finale è lo stesso che viene preparato ed esportato dalla Norvegia da più di 300 anni. Il sale estrae l'acqua e satura il contenuto liquido rimasto nel pesce, in un processo di maturazione che richiede solitamente diverse settimane. Poiché l'acqua viene rimossa, i contenuti nutrizionali del baccalà sono più concentrati di quelli del normale pesce fresco, ed è infatti ricco di proteine, vitamine e alcuni minerali.

Scopriamo qui la ricetta del baccalà norvegese fritto in pastella di farina di riso, un’idea facile sfiziosa da portare in tavola rigorosamente gluten free

BACCALÀ NORVEGESE FRITTO IN PASTELLA DI FARINA DI RISO

Ingredienti per 4 porzioni

•600g di baccalà norvegese, ammollato e dissalato

•100g di farina di riso

•1 uovo

•200ml d’acqua frizzante

•300ml d’olio per friggere

Procedimento

•Scalda l’olio per la frittura.

•Nel frattempo, taglia i filetti di baccalà a cubetti.

•Prepara la pastella miscelando acqua frizzante, uovo e farina di riso.

•Passa i cubetti di baccalà in pastella, immergili nell’olio a 175°C e friggi per qualche minuto, fino a doratura.

