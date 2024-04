Seed parteciperà al Netcomm 2024 con il workshop: “Strategie SEO per il successo di un e-commerce luxury global”

Milano, 08/04/2024 - Seed, agenzia di consulenza Digital fondata nel 2022 da Pasquale Gangemi e Diego Stramezzi, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione al forum Netcomm 2024, The Digital Commerce & Retail Event, presentando una conferenza dal titolo "Strategie SEO per il successo di un e-commerce luxury global". L'evento si terrà l'8 maggio 2024 presso l'Allianz MiCo di Milano, una location rinomata per eventi internazionali.

L’attività di Seed sul sito Versace ha mostrato come una strategia SEO mirata sia fondamentale per il successo online di un brand di lusso. La migrazione al nuovo sito web di Versace, supportata da Seed, ha contribuito a incrementare la visibilità a livello internazionale. Non solo ha rafforzato la presenza online di Versace ma ha anche portato a un miglioramento dell'esperienza utente con un focus specifico sui mercati locali.

Il caso evidenzia come una pianificazione attenta e la giusta sinergia tra cliente ed agenzia possano generare crescita e visibilità nel mercato.

Dettagli dell'evento

•Date: 8-9 maggio 2024

•Luogo: Allianz MiCo, Via Gattamelata 5, Gate 14, Ingresso Ala Nord, 20149, Milano (MI)

•Registrazione:https://www.netcommforum.it/ITA/Event/workshop-540.aspx

Destinatari dell'evento

Professionisti del marketing, dirigenti del settore e-commerce, esperti SEO e appassionati del lusso troveranno in questo incontro fonte di ispirazione e conoscenza su come implementare con successo strategie digitali avanzate nel settore del lusso.

Relatori

•Paolo Borrone, Senior SEO Manager di Gianni Versace S.r.l., presenterà il brand, i siti del gruppo e illustrerà l'impatto delle strategie SEO su Versace.

•Pasquale Gangemi, CEO & Co-Founder di Seed Digital S.r.l., condividerà la visione e l'approccio di Seed nel campo digitale, illustrando il processo collaborativo con Versace per potenziare la sua presenza online. Inoltre, presenterà una panoramica dell'azienda, evidenziando il ruolo cruciale della loro esperienza nel successo del progetto.

•Pierluigi Tosto, Head Of SEO di Seed Digital S.r.l., fornirà approfondimenti tecnici attraverso casi studio e analisi, dimostrando l'efficacia delle strategie SEO adottate.

Ti invitiamo a registrarti per scoprire i segreti del successo digitale di uno dei brand di lusso più riconosciuti a livello mondiale. Per ulteriori informazioni Seed Digital S.r.l. alla mail info@seed.digital.

Non perdere questa occasione unica per imparare direttamente dai leader del settore.

Stand di Seed

In aggiunta alla conferenza, Seed avrà il proprio stand espositivo al Netcomm, al piano 0, numero C14. Ti invitiamo caldamente di passare a trovarli durante l'evento dell'8 e 9 maggio 2024 per scoprire di più sui servizi e sulle innovazioni nel campo del digital marketing. Il team sarà disponibile per rispondere a tutte le tue domande, discutere potenziali collaborazioni e approfondire le strategie che possono migliorare la tua presenza online.