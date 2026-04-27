Seegene presenta STAgora all'ESCMID Global 2026, mettendo in evidenza l'analisi dei dati in tempo reale nei flussi di lavoro con PCR automatizzata

SEUL, Corea del Sud, 27 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Seegene, azienda globale specializzata nella diagnostica molecolare, ha annunciato il lancio di STAgora™, una piattaforma di analisi dei dati in tempo reale basata su dati statistici aggregati dei test, e di un modello avanzato del proprio flusso di lavoro PCR automatizzato CURECA™, in occasione dell'ESCMID Global 2026 (precedentemente noto come ECCMID), tenutosi dal 17 al 21 aprile a Monaco di Baviera, in Germania, suscitando l'interesse dei professionisti sanitari presenti all'evento.

Nel corso dell'evento, lo stand di Seegene ha suscitato un forte interesse da parte di professionisti sanitari, specialisti di laboratorio, ricercatori accademici e stakeholder del settore provenienti da tutto il mondo. I visitatori hanno potuto sperimentare il flusso di lavoro PCR automatizzato presso la postazione CURECA e hanno partecipato a discussioni sulle sue potenziali applicazioni. Presso la postazione STAgora, i partecipanti hanno assistito a simulazioni dal vivo della piattaforma, dimostrando un forte interesse per l'interfaccia intuitiva e le capacità di visualizzazione dei dati aggregati.

Durante il congresso, Seegene ha presentato il proprio messaggio chiave, "From Numbers to Insights", evidenziando come le infrastrutture di testing automatizzate e l'analisi dei dati in tempo reale possano integrarsi assieme per migliorare la comprensione dei trend della popolazione e della salute pubblica.

"STAgora è progettata per connettere in tempo reale i dati dei test PCR generati in tutto il mondo e fornire una visione più chiara dei trend delle malattie infettive sulla base di statistiche aggregate", ha dichiarato Young Seag Baeg, New Business Officer di Seegene. " Continuiamo a esplorare come l'analisi dei dati in tempo reale, combinata con infrastrutture di testing automatizzate, possa aiutare i laboratori a comprendere meglio i pattern di infezione e ad ampliare l'utilizzo pratico dei dati di test aggregati".

Allo stand, i visitatori hanno potuto esaminare in tempo reale delle dashboard che presentavano i dati comparativi tra test PCR a target singolo e test PCR sindromici, l'andamento temporale delle infezioni a livello regionale, i tassi di positività specifici per patogeno e i pattern di co-infezione. In particolare, ha suscitato grande interesse la possibilità di analizzare i risultati dei test aggregati insieme ai dati epidemiologici regionali.

Seegene ha inoltre presentato un modello potenziato di CURECA. I visitatori hanno esaminato la struttura modulare del sistema e il flusso di lavoro automatizzato, che integra la fase pre-analitica, l'estrazione degli acidi nucleici, l'amplificazione e l'elaborazione dei risultati. Molti partecipanti hanno avviato discussioni approfondite sull'architettura del sistema e sulla sua applicabilità in contesti reali di laboratorio.

Un clinico di un ospedale universitario tedesco che ha assistito alla dimostrazione di STAgora ha commentato che la piattaforma offre un modo più intuitivo per esplorare e visualizzare i trend dei dati aggregati dei test. Il clinico ha sottolineato che la possibilità di visualizzare in tempo reale l'andamento regionale delle infezioni insieme ai risultati aggregati dei test sia risultata particolarmente significativa.

"Durante l'evento si è registrato un forte interesse per le funzionalità di elaborazione dei dati in tempo reale e le applicazioni pratiche di STAgora", ha affermato Daniel Shin, Executive Vice President e Chief Global Sales e Marketing Officer di Seegene. "Vogliamo espandere i programmi pilota e le valutazioni collaborative con le istituzioni sanitarie e i laboratori per valutare ulteriormente la piattaforma e supportarne una possibile adozione futura".

Questo approccio è stato inoltre riconosciuto come coerente con il testing PCR sindromico, che consente il rilevamento simultaneo di più patogeni e supporta un'analisi più ampia dei pattern di infezione aggregati in diversi contesti.

Seegene aveva già presentato STAgora e CURECA alla comunità diagnostica globale in occasione di alcune importanti conferenze internazionali, tra cui ADLM ed ESCMID Global 2025. All' ESCMID Global 2026, l'azienda ha allestito uno stand indipendente ampliato, dove i visitatori hanno potuto interagire con STAgora attraverso un'area dimostrativa con touchscreen interattivo. È stato inoltre esposto un modello potenziato di CURECA, che ha illustrato la visione di Seegene per l'automazione dei flussi di lavoro del laboratorio del futuro.

Durante il congresso, Seegene ha tenuto una serie di incontri con partner internazionali e laboratori di spicco in merito all'adozione e alla convalida di STAgora e CURECA. L'azienda ha inoltre organizzato sessioni dedicate agli operatori sanitari e ai professionisti di laboratorio, in particolare in Europa, per presentare casi d'uso e potenziali applicazioni delle proprie tecnologie.

Seegene ha dichiarato di voler espandere ulteriormente la collaborazione con partner clinici, accademici e di ricerca per supportare l'implementazione e la convalida della propria piattaforma diagnostica basata sui dati, con l'obiettivo di accelerarne l'adozione nel mondo reale, in tutti gli ambiti sanitari globali.

Informazioni su SeegeneSeegene è un'azienda globale di diagnostica molecolare con oltre 25 anni di esperienza nella ricerca, sviluppo e produzione di tecnologie di PCR real-time sindromica. L'azienda è ampiamente riconosciuta per la sua tecnologia proprietaria di PCR multiplex, che consente il rilevamento simultaneo di più agenti patogeni in un unico test.

Una caratteristica fondamentale della tecnologia PCR real-time sindromica di Seegene è la sua capacità di rilevare fino a 14 patogeni responsabili di segni e sintomi simili in un'unica provetta, fornendo al contempo informazioni quantitative a supporto di decisioni cliniche più rapide ed efficienti.

Le competenze tecnologiche di Seegene sono emerse in modo significativo durante la pandemia di COVID-19, periodo in cui l'azienda ha fornito oltre 340 milioni di test in più di 100 paesi nel mondo.

Sulla base della propria esperienza nella diagnostica molecolare, Seegene sta ampliando il proprio ambito di attività oltre la diagnostica basata su singoli test, sviluppando un ecosistema diagnostico integrato. L'azienda sta portando avanti nuove tecnologie, tra cui STAgora™, una piattaforma di analisi dei dati diagnostici in tempo reale, e CURECA™, un sistema PCR completamente automatizzato progettato per ottimizzare l'intero flusso di lavoro della diagnostica molecolare.

Attraverso la propria Technology Sharing Initiative e le partnership globali, Seegene mira ad ampliare l'accesso alle tecnologie di diagnostica molecolare e a rafforzare la preparazione globale alle malattie infettive.

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