Serie A: Lazio-Juventus, esordio in salita per Tudor. Caccia all'Europa al Maradona e al Franchi

La Lazio punta a interrompere la striscia casalinga di ko, ma i bianconeri partono leggermente avanti. Napoli e Milan favorite su Atalanta e Fiorentina

Roma, 29 marzo 2024 - La Serie A si appresta a vivere un turno di Pasqua ricco di big match in chiave Europa. Lazio, Napoli e Fiorentina si giocano sabato le residue speranze Champions in casa, rispettivamente contro Juventus, Atalanta e Milan. Grande attesa per l’esordio di Tudor sullapanchina della Lazio, reduce da tre sconfitte di fila all’Olimpico: contro una Juventus in crisi di risultati (sette punti nelle ultime otto di campionato) gli esperti di Planetwin365 vedono una gara in equilibrio, con i bianconeri leggermente avanti a 2,52 rispetto all’ «1», in lavagna a 2,98; il pareggio, verificatosi solo tre volte negli ultimi venti incontri di campionato tra le due squadre, si gioca a 3,05. Si prevede un match bloccato, nonostante Tudor, nel suo periodo al Verona, abbia mostrato una predisposizione al gioco offensivo (62 reti in 35 partite): per domani l’Under 2,5 è in vantaggio a 1,53 sull’Over, offerto a 2,34; anche il No Goal (1,76) viene preferito al segno Goal (1,95). Immobile proverà a rompere la maledizione che lo vede a secco contro i bianconeri all’Olimpico: la sua firma vale 2,85, mentre si sale a 3,25 per Castellanos, reduce dalla doppietta al Frosinone, e a 4,25 per Zaccagni, che nel nuovo modulo potrebbe partire più accentrato. Senza Vlahovic e Milik, Allegri darà spazio alla coppia Kean-Chiesa, entrambi proposti a 3. Qualche ora prima, al Maradona, Napoli e Atalanta apriranno la giornata di campionato, in un altro scontro d’alta classifica. Gli azzurri, ancora imbattuti dall’arrivo di Calzona, hanno bisogno dei tre punti per superare in classifica proprio la Dea, che deve però recuperare una partita. Anche in questo caso il pareggio non fa parte dei precedenti più recenti: solo uno nelle ultime 17 di Serie A. Nel match di domani l’«X» si gioca a 3,50 su Planetwin365, con il Napoli avanti a 2,10 e i bergamaschi ad inseguire a quota 3,35. Sfida da Over 2,5 secondo i betting analyst: opzione a 1,72 contro il 2,00 dell’Under 2,5. Tra i marcatori sarà duello tra compagni di nazionale tra Osimhen e Lookman: a 2,30 la rete del centravanti del Napoli, a 3,75 quella dell’ex Leicester. Chiude il quadro dei match di cartello la sfida tra Fiorentina e Milan al Franchi. Tra le mura amiche i viola hanno vinto le ultime due contro i rossoneri e sperano in un tris che darebbe un impulso importante alle ambizioni europee, considerando anche la partita da recuperare con l’Atalanta. Gli analisti di Planetwin365, però, puntano sul ruolino di marcia esterno del Milan nel 2024 (15 punti in sei trasferte) e vedono gli ospiti leggermente favoriti a 2,50; in quota a 2,80 il successo di Italiano, mentre si attesta a 3,30 il pareggio. Giroud è in pole tra i marcatori a 2,75, segue Nico Gonzalez a 3,00 Belotti e Leao a 3,50, Pulisic a 4,00: lo statunitense – 9 gol in Serie A – potrebbe raggiungere la doppia cifra per la prima volta in carriera in uno dei top-5 campionati europei. La capolista Inter sarà impegnata invece nella serata di Pasquetta, a San Siro contro l’Empoli: vittoria rasoterra a 1,18, pareggio a 7,00 e colpo esterno dei toscani a 12,50. Impegni sulla carta in discesa anche per Bologna e Roma: rossoblù a 1,28 in casa contro la Salernitana (9,95), giallorossi a 1,82 sul campo del Lecce (4,52).

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, con il brand Planetwin365, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584)